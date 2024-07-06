زيزو يفجر أزمة داخل الزمالك

فجّر أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، أزمة داخل أروقة القلعة البيضاء قبل ساعات من لقاء الإسماعيلي المقرر غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة 30 للدوري المصري.

وخرج زيزو من قائمة الزمالك لمواجهة الزمالك رغم حصوله على استثناء بتأخير انضمامه لمعسكر المنتخب الأولمبي عقب لقاء الإسماعيلي.

وتم استدعاء زيزو لخوض منافسات دورة الألعاب الصيفية التي تستضيفها باريس في الفترة بين 24 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل كلاعب فوق السن وفقًا للوائح الأولمبياد.

وقال مصدر بنادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك أبدى غضبه الشديد بسبب موقف زيزو.

وأكد أن زيزو تمسك بموقفه بعدم خوض المباراة والحصول على راحة خوفًا من الإصابة وهو ما أثار غضب مدربه جوميز خاصة في ظل غياب العديد من العناصر داخل الفريق.

ويغيب عن الزمالك عدة لاعبين في لقاء الإسماعيلي على رأسهم حارس المرمى محمد عواد بدون أسباب معلنة بجانب محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد حمدي للإصابة.

ويفتقد الفريق الأبيض أيضًا خدمات البنيني سامسون أكينيولا لعدم العودة من بلاده بجانب الثلاثي المنضم لمنتخب مصر الأولمبي وهم حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال.

وشهدت قائمة الزمالك تواجد بعض الناشئين مثل حارسي المرمى محمود الشناوي وعمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحازم أسامة ومحمد السيد وعمار ياسر.