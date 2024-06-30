مدرب إسبانيا يعلق على قانون ألماني قد يعاقبه بسبب لامين يامال
علق لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على الجدل الذي أثير بشأن وجود قانون ألماني قد يتم بسبب معاقبة "اللاروخا" لمشاركة لامين يامال، البالغ 16 عامًا، في مواجهة جورجيا، مساء الأحد، في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، حال شارك اللاعب لوقت متأخر.
وبدأ الجدل بعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في الجولة الثانية من بطولة يورو 2024، والتي فاز بها منتخب الماتادور بهدف نظيف، وشهدت المباراة خروج لامين يامال في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة.
وذكرت حينها صحيفة "ذا ميل"، نقلًا عن "بيلد" الألمانية، أن إسبانيا قد تخالف قوانين العمل، حال ظهور يامال في مباراة ألبانيا، وذلك لأن القانون يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا العمل بعد الساعة الـ9 مساءً، مع السماح للرياضيين بالمشاركة حتى الساعة الـ11 مساءً.
وأضافت الصحيفة، أنه تم منح إعفاء خاص للرياضيين، إذ يُسمح لهم باللعب حتى الساعة الـ11 مساءً، رغم أن ذلك يشمل وقتًا للاستحمام وإكمال الأنشطة الإعلامية بعد المباراة.
وحال مخالفة قوانين العمل في ألمانيا، توقع غرامة مالية على صاحب الفعل تصل إلى 30 ألف يورو (25390 جنيهًا إسترلينيًّا).
وقال دي لا فوينتي، في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "لامين يامال حالة خاصة بسبب صغر سنه، ويُظهر نضجًا غير مناسب لعمره (16 عامًا) في كرة القدم".
وأضاف: "نحن نتعامل مع يامال مثل أي لاعب آخر في المنتخب، رغم وجود بعض التفاصيل الصغيرة، لأنه يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، نحاول أيضًا تدريبه كشخص، ليس فقط كلاعب كرة".
وسُئل دي لا فوينتي عن القانون الألماني الذي لا يسمح للقاصرين أقل من 18 عامًا بالعمل بعد الساعة الـ11:00 مساءً، ليجيب: "لا أعرف القانون الألماني، إذا لزم الأمر سوف نسحبه في تمام الساعة الحادية عشرة".
وتابع: "منتخب جورجيا يمكنه مفاجأة أي فريق في اليورو، إنه سريع للغاية وتطور بشكل مذهل، وستكون الحظوظ اليوم 50% للجميع، فالمباراة ليست سهلة بل معقدة جدًّا، يجب تقديم جهد مُضاعف مع تركيز كبير للتأهل".