تقرير: روبرتو مانشيني يتولى تدريب المنتخب السعودي
كشفت صحيفة "الرياضية" عن توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني لتولي تدريب الأخضر.
وقالت الصحيفة: "الاتحاد السعودي لكرة القدم يصل إلى اتفاق نهائي مع الإيطالي روبرتو مانشيني لتدريب المنتخب السعودي بعقد يمتد ثلاثة أعوام".
وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق استقالة مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا.
وتولى مانشيني، البالغ من العمر 58 عاما، تدريب إيطاليا في 2018، وقاد المنتخب للفوز ببطولة أوروبا 2021، لكن الفريق أخفق مجددا في التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022.
وفي يونيو الماضي، حصلت إيطاليا على المركز الثالث في دوري أمم أوروبا بقيادة مانشيني.
وسيخلف مانشيني المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل عن المنتخب السعودي في مارس وتولى تدريب منتخب سيدات فرنسا.
وسبق أن تولى مانشيني تدريب فرق لاتسيو وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وغالطة سراي وزينيت سانت بطرسبرغ، قبل تولي تدريب إيطاليا.
وحقق مانشيني لقبا في الدوري الإنجليزي ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقبا في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية ولقبا في كأس تركيا، و3 ألقاب في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس السوبر الإيطالي ولقبا في أمم أوروبا و4 ألقاب في كأس إيطاليا.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية في الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 مع منتخبي الأردن وطاجيكستان.
أما في كأس الأمم الآسيوية فسيلعب الأخضر مع عمان وقيرغيزستان وتايلاند.