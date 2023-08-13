تقرير: روبرتو مانشيني يتولى تدريب المنتخب السعودي

وتولى مانشيني، البالغ من العمر 58 عاما، تدريب إيطاليا في 2018، وقاد المنتخب للفوز ببطولة أوروبا 2021، لكن الفريق أخفق مجددا في التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022.

وفي يونيو الماضي، حصلت إيطاليا على المركز الثالث في دوري أمم أوروبا بقيادة مانشيني.

وسيخلف مانشيني المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل عن المنتخب السعودي في مارس وتولى تدريب منتخب سيدات فرنسا.

وسبق أن تولى مانشيني تدريب فرق لاتسيو وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وغالطة سراي وزينيت سانت بطرسبرغ، قبل تولي تدريب إيطاليا.