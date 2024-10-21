5 أسباب ترجح كفة بايرن ميونخ على برشلونة

تشهد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، مباراة مثيرة بين برشلونة الإسباني وضيفه بايرن ميونخ الألماني.

المباراة ستشهد صدفة من نوع خاص، إذ كان مدرب برشلونة الحالي هانزي فليك مدربا لبايرن ميونخ وقاد الفريق البافاري للفوز على برشلونة (8-2) في دور الثمانية من نسخة دوري أبطال أوروبا موسم 2019- 2020.

ولكن يدخل برشلونة هذا اللقاء منتشيًا بعد فوزه الأخير على إشبيلية 5-1، في الدوري الإسباني، واحتلاله صدارة ترتيب الليغا بـ27 نقطة.

على الجانب الآخر يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد أن حقق الفوز على ضيفه شتوتغارت بأربعة أهداف دون رد، ورفع بايرن رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى الصدارة بفارق الأهداف أمام لايبزيغ.

ونشر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الألماني تقريرًا قال فيه إن هناك 5 أسباب تجعل بايرن ميونخ يتفوق على برشلونة، نرصدها في السطور القادمة:

1- التاريخ في صفهم

في حين أن هذه بالتأكيد مباراة ضخمة، وهي مباراة يجب على بايرن أن يبذل قصارى جهده من أجلها، فإن التاريخ في صفهم عندما يتعلق الأمر بمواجهات دوري أبطال أوروبا مع برشلونة.

ستكون هذه هي المباراة رقم 8 بين الجانبين في المواسم العشرة الأخيرة في هذه المسابقة، وفي مبارياتهما الـ7 السابقة، فاز بايرن بـ6، وسجل 22 هدفًا واستقبل 4 أهداف.

وبغض النظر عن التغييرات التي طرأت على الفريق على مر السنين، فإن بايرن واثق من قدرته على الفوز على برشلونة سواء على أرضه أو خارجها.

أبرز هذه الانتصارات هو بالتأكيد الفوز المذهل بنتيجة 8-2 في موسم 2019-20، في شق بايرن طريقه نحو لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا.

منذ ذلك الحين، لم يستقبل بايرن أي هدف أمام برشلونة في 4 مباريات، وهو الاتجاه الذي يأمل رجال كومباني أن يستمر.

2- الهجوم الفعال

تميز بايرن ميونخ بقوة هجومية في بداية هذا الموسم، وتصدر الدوري من حيث الأهداف المسجلة (24)، والتسديدات ضد العارضة والقائم (6)، وكان في المركز الثاني من حيث التسديدات إجمالا (139).

وترسم هذه الإحصائيات صورة دقيقة لمدى إصرار لاعبو الفريق البافاري على الهجوم، إذ يخلق هاري كين ومايكل أوليس وجمال موسيالا وسيرج غنابري الفرص لبعضهم بعضًا كما يحلو لهم.

ويتفوق كين الآن بـ8 أهداف في 7 مباريات بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، فيما سجل أوليس وموسيالا وغنابري 9 أهداف أخرى فيما بينهم.

تسلط هذه الأرقام الضوء أيضًا على التأثير الذي يحدثه أسلوب الضغط الكبير الذي يتبعه كومباني، إذ يخنق بايرن خصومه في نصف ملعبه من أجل الفوز بالكرة بالقرب من المرمى وخلق المزيد من الفرص.

وتتجلى الهيمنة على منافسيهم حتى الآن هذا الموسم في حقيقة أنهم يتصدرون أيضًا متوسط ​​​​إحصائيات الاستحواذ بنسبة 65%، متقدمين بفارق كبير على بروسيا دورتموند في المركز الثاني بنسبة 59%.

أخبار ذات علاقة الصدام القادم.. موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

3- أوليس يشعر بأنه في منزله

يعتبر أوليس أحد العناصر الأساسية في ماكينة الهجوم القوية لبايرن ميونخ، فقد اندمج الفرنسي الشاب في خط الهجوم، بحيث بدأ 6 مباريات من أول 7 مباريات في الدوري الألماني وسجل 4 أهداف.

وقد جعلت مهارات الجناح في اللعب الجماعي وخفة حركته من التعامل معه كابوسًا بالنسبة لمدافعي الدوري الألماني، ويبدو أنه أصبح بالفعل عنصرًا أساسيًا في خطط كومباني، إذ بدأ أيضًا مباراتي فريقه في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وقد سجل أوليس هدفين في مرمى دينامو زغرب في أول ظهور له في البطولة، قبل أن يبدأ في هزيمة بايرن خارج أرضه أمام أستون فيلا.

وسيسعى كل من أوليس وبايرن إلى التعافي من أول خسارة تنافسية لهما هذا الموسم بأداء هجومي مبهر آخر أمام برشلونة.

أخبار ذات علاقة عناد فليك يهدد برشلونة قبل مواجهتي بايرن ميونخ والكلاسيكو

4- لم يخسر في الدوري الألماني

يدخل بايرن ميونخ المباراة وهو في صدارة الدوري الألماني بعد فوزه بـ5 مباريات وتعادلين في أول 7 مباريات.

وقد أظهر الفريق قوته الهجومية بتسجيله 3 أهداف أو أكثر في 5 من تلك المباريات الـ7، بما في ذلك الفوز الساحق 6-1 على هولشتاين كيل والفوز 5-0 على فيردر بريمن.

وحتى عندما يتأخر الفريق، كما حدث في المباريات أمام فولفسبورغ وباير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت، فقد أظهر الفريق مرونة في العودة أمام بعض أقوى خصوم الدوري.

وتسلط بداية بايرن ميونخ الخالية من الهزائم هذا الموسم الضوء على قوته، سواء خارج أرضه أو تحت الضغط عندما لا يلعب بالشكل الذي يرغب فيه.

وهذه الثقة والهدوء يمنحان الفريق كل الأسباب للاعتقاد بأنه يملك ما يلزم للتغلب على برشلونة.

5- مرونة الخط الأمامي

على الرغم من تألق الرباعي الهجومي المكون من كين وأوليسي وموسيالا وغنابري هذا الموسم، فإنهم لم يبدأوا معًا غير 3 مرات بين الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، ما يُظهر المرونة الهجومية التي يتمتع بها بايرن.

لقد أثبت الأسطوري توماس مولر وكينغسلي كومان والشاب ماتيس تيل أنهم قادرون على التأقلم بسلاسة مع الخط الأمامي لبايرن والحفاظ على كثافة هجوم فريقهم.

إن قدرتهم على التكيف مع المواقف الصعبة وامتلاك مثل هذا العمق الهجومي يعني أنهم سيكونون مستعدين لتغيير الأمور إذا لزم الأمر ضد برشلونة، الذي كان مخيفًا في المضي قدمًا هذا الموسم بفوزه بـ8 مباريات من أول 9 مباريات له في الدوري.