هل عاد إمام عاشور لقائمة الأهلي بأمر من محمود الخطيب؟

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة التقارير التي قالت إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تدخَّل لإقناع مارسيل كولر، مدرب الفريق الأحمر، بإعادة إمام عاشور، لاعب الفريق، للقائمة التي ستواجه صن داونز، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وغاب إمام عاشور عن مباراة الذهاب والتي خسرها الأهلي بهدف دون مقابل في جنوب أفريقيا، قبل عودته مجددًا للقائمة.

ويستضيف الأهلي فريق صن داونز على استاد القاهرة، مساء الأربعاء في مباراة الإياب.