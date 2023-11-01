هل عاد إمام عاشور لقائمة الأهلي بأمر من محمود الخطيب؟
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة التقارير التي قالت إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تدخَّل لإقناع مارسيل كولر، مدرب الفريق الأحمر، بإعادة إمام عاشور، لاعب الفريق، للقائمة التي ستواجه صن داونز، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.
وغاب إمام عاشور عن مباراة الذهاب والتي خسرها الأهلي بهدف دون مقابل في جنوب أفريقيا، قبل عودته مجددًا للقائمة.
ويستضيف الأهلي فريق صن داونز على استاد القاهرة، مساء الأربعاء في مباراة الإياب.
وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "الشغل الشاغل حاليًّا هو مباراة الأهلي ضد صن داونز، مساء اليوم، والتي اشتعلت أكثر بعد تصريحات موكلينا مدرب الفريق الجنوب أفريقي في المؤتمر الصحفي".
وأضاف: "لكن الأهم بالنسبة لي هي قائمة الأهلي بعودة إمام عاشور وأحمد عبد القادر. ومحمود الخطيب، رئيس النادي، زار الفريق وتحدَّث إليهم عن قيمة وأهمية اللقاء، والبعض قال إنه تدخَّل وأعاد إمام عاشور للقائمة ولكن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ولكن كما قلنا من قبل إن اللاعب كان مصابًا ولم يكن يريد السفر سابقًا ثم سافر بأمر من الجهاز الفني ولم يشارك وزعل، وكولر، المدير الفني للأهلي، قال بنفسه إن اللاعب لم يكن سليمًا ونصحته بالصبر وليس بينهما خلافات ولذلك سيشارك أساسيًّا أمام صن داونز".
وشهدت القائمة أيضًا غياب الثنائي كريم وليد ومحمد الضاوي كريستو بعد التواجد في قائمة مواجهة الذهاب.
ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.
وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.
أما صن داونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضًا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب أفريقي.
بينما في الطرف الآخر من نصف النهائي، نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الترجي.
ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء في تونس لتحديد المتأهل إلى النهائي.