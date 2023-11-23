هل يشارك ناد سعودي في "دوري أبطال أوروبا"؟

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان يخطط منذ وقت لمشاركة أحد أندية المملكة في دوري أبطال أوروبا، لموسم 2025، بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمتها أندية صندوق الاستثمار السعودي.

وبعد انضمام رونالدو لنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تعاقد "العالمي" مع كل من: ساديو ماني، وبروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس.

ونجح الهلال الغريم التقليدي للنصر في إبرام تعاقدات مع كل من: نيفيز، وسافيتش، ومالكوم، وكوليبالي، وأخيرًا، نيمار دا سيلفا.

أهلي جدة نجح هو الآخر في التعاقد مع رياض محرز، وفيرمينو، وماكسيمان، وإدوارد ميندي.

وأخيرًا، نادي اتحاد جدة بطل الدوري للنسخة الماضية، ضم كلًا من: كريم بنزيما، وكانتي، وغوتا، وفابينيو.

بينما ضم نادي الاتفاق: هيندرسون، وموسي ديمبيلي، وجاك هندري.