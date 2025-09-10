ملخص وأهداف ورجل مباراة السعودية واليمن في نهائي كأس الخليج للشباب

أحرز المنتخب السعودي اليوم الأربعاء، لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، وذلك بعد فوزه في النهائي (3 ـ 1) على نظيره اليمني على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة بمدينة أبها.

ووصل المنتخبان للنهائي بجدارة، إذ أقصى "الأخضر" نظيره العراقي بهدفين لهدف في نصف النهائي، بعد أن كان قد تصدر مجموعته بـ7 نقاط من فوزين على اليمن وقطر وتعادل مع الكويت، فيما كسب المنتخب اليمني نظيره العماني بهدفين نظيفين، وكان قبلها قد تأهل في مجموعته بعد فوزه على الكويت وقطر.

ووصل المنتخب السعودي للنهائي الثاني في عام واحد في مختلف المسابقات بعد أن كان خسر لقب كأس أمم آسيا للشباب أمام أستراليا في فبراير الماضي.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي ملخصا لأهداف وأبرز لقطات ورجل مباراة اليمن والسعودية في نهائي كأس الخليج للشباب:

رابط البث المباشر:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: الهدف الأول للمنتخب السعودي.

الدقيقة 10: ركلة جزاء للمنتخب السعودي

الدقيقة 13: الهدف الثاني للمنتخب السعودي من علامة الجزاء.

عبدالعزيز الشمري يضيف ثاني الأهداف من ركلة جزاء ويتقدم للأخضر السعودي من جديد.

النتيجة تصبح (2 ـ 0) بعد أقل من ربع ساعة على بداية الشوط الأول.

الدقيقة 37: مختار موفق يقلص الفارق للمنتخب اليمني.

نهاية الشوط الأول على نتيجة (2 ـ 1) للمنتخب السعودي في نهائي كأس الخليج للشباب (تحت 20 عاما).

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: المنتخب السعودي يهز الشباك من جديد ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على عبد العزيز الشمري الذي يمر بجانب تسجيل الهاتريك.

الدقيقة 60: النتيجة تتواصل (2 ـ 1) للمنتخب السعودي.

الدقيقة 61: المنتخب السعودي يتقدم بالهدف الثالث.

فارس بن سالم يسجل الهدف الثالث.

النتيجة تصبح (3 ـ 1) والسعودية تسير نحو إحراز اللقب.

الدقيقة 90 +7: نهاية المباراة بفوز منتخب السعودية للشباب (3 ـ 1) على اليمن وتتويجه بلقب بطولة كأس الخليج (تحت 202 عاما).

رجل المباراة: عبد العزيز الشمري كان أفضل لاعب لا فقط في النهائي وإنما على امتداد البطولة واستحق أن يكون رجل المباراة.