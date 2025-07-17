أول رد رسمي من الأهلي حول التعاقد مع مصطفى محمد

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري، عن مفاجأة بشأن التقارير التي تحدثت عن وجود مفاوضات قوية من جانب القلعة الحمراء للتعاقد مع مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي.

وأشارت تقارير إخبارية خلال الفترة الماضية إلى رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع مصطفى محمد في الصيف الجاري، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، في ظل ما يتردد عن اقتراب وسام أبو علي من الرحيل في الميركاتو الحالي ورفض اللاعب التواجد في مران الفريق من أجل الضغط على الإدارة للرحيل إلى الدوري الأمريكي.

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ولا يزال يتبقى في عقد مصطفى محمد مع نانت موسمان إضافيان، حيث ينتهي تعاقد المهاجم المصري مع ناديه بشكل رسمي في الـ30 من يونيو من عام 2027.

وقال محمد يوسف في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية خلال سؤاله عن هل وكيل مصطفى محمد جلس معه بشأن انضمام اللاعب للأهلي؟: "لا يوجد شيء ولم يتم اجتماع بيني وبين مصطفى محمد أو وكيله من وقت ما توليت المسؤولية".

وأضاف: "الكلام والأخبار والشائعات لو ظللنا نرد عليها الأمر سيكون صعباً جدًا، لم أجلس مع مصطفى محمد أو تحدثت معه ولم يحدث تفاوض".

ويمتلك الأهلي، في خط الهجوم وسام أبو علي، ونجيك غراديشار، ومحمد شريف الذي انضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وشارك مصطفى محمد صاحب الـ 27 عامًا، في 32 مباراة مع فريق نانت خلال الموسم الماضي 2024/2025 بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.