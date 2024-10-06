المشاكل بدأت.. فليك يثير غضب يامال مجددا (فيديو)

تلوح في الأفق بوادر خلافات بين الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، ونجمه لامين يامال جناح الفريق.

وحقق برشلونة فوزاً عريضاً خارج دياره أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-0 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هاتريك للفريق الكتالوني ليمنحه الفوز الثامن من 9 جولات ويعزز صدارته للدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.

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ورغم انتصار برشلونة إلا أن لامين يامال كان بطلا لمشهد أثار مخاوف جماهير العملاق الكتالوني حول خلاف مبكر مع المدرب هانز فليك.

واستبدل فليك لاعبه يامال بعد مرور 67 دقيقة من عمر لقاء ألافيس، وهو الأمر الذي أثار غضب نجم برشلونة بصورة واضحة.

وحاول هيكتور فورت لاعب برشلونة مواساة يامال على مقاعد البدلاء بعدما ظهرت علامات الغضب على وجه نجم الفريق الكتالوني.

اللافت أن فليك استبدل يامال أيضاً في مباراة برشلونة الماضية بدوري أبطال أوروبا أمام يونغ بويز السويسري والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بخماسية دون رد.

وأجرى فليك تبديلاً في تلك المباراة بخروج يامال في الدقيقة 75 لصالح فرينكي دي يونغ.

وتبدو هذه المشاهد بمثابة ناقوس خطر حول توتر العلاقة بين فليك ويامال رغم تألق الأخير في الموسم الحالي.

وشارك يامال في 11 مباراة مع برشلونة، سجل 5 أهداف وصنع مثلها لزملائه، ولكنه لم يسجل أو يصنع في آخر لقاءين ضد يونغ بويز وألافيس.