احتفال مؤثر بين ألكاراز ووالده بعد التتويج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

توج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد مباراة مثيرة ضد الإيطالي يانيك سينر في الدور النهائي مساء الأحد بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتغلب كارلوس ألكاراز 6-2 و3-6 و6-1 و6-4 على يانيك سينر في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة محققاً اللقب، ومستعيداً صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين من اللاعب الإيطالي الذي لم يتمكن من الدفاع عن لقبه.

وعلى غرار لقبه الأول في فلاشينغ ميدوز في 2022 الذي سمح له باعتلاء صدارة التصنيف العالمي، عاد ألكاراز إلى صدارة التصنيف بعدما توج بلقبه السادس في البطولات الكبرى.

احتفال مؤثر

حرص كارلوس ألكاراز عقب تغلبه على سينر وحسم اللقب رسمياً على التوجه إلى المدرجات لمعانقة والده بحرارة وإهدائه البطولة.

وحرص والد ألكاراز على مرافقته في الولايات المتحدة من أجل دعمه ومؤازرته لتحقيق لقب البطولة.

وقال ألكاراز عقب المباراة: "شيء جميل أن أتقاسم مع يانيك سينر الملعب وغرفة تغيير الملابس وملاعب التدريب، أنت تثابر في العمل، وحققت النجاح بفضل مجهوداتك والفريق المصاحب لك. قدمت أداء رائعا".

وأضاف: "أنا فخور جدا بالمحيطين بي. كل إنجاز أحققه بفضلكم، بفضلكم... هذا إنجازكم".

وهذه الخسارة الثانية التي مني بها سينر في نهائي بطولة كبرى أمام ألكاراز هذا الموسم بعد خسارته في بطولة فرنسا المفتوحة الملحمية في يونيو الماضي رغم أنه تغلب على الإسباني ليحصد لقب ويمبلدون في الشهر التالي.

وقال سينر "لقد لعبنا في المحافل الكبرى وخضنا مباريات كبيرة هذا الموسم.. لقد بذلت قصارى جهدي اليوم، ولم أتمكن من فعل المزيد".