إيقاف ناينغولان لاعب أنتويرب البلجيكي بعد تدخينه على مقاعد البدلاء (فيديو)
أثار الدولي البلجيكي السابق راديا ناينغولان الكثير من الجدل مرة أخرى بعدما أوقفه ناديه رويال أنتويرب البلجيكي إلى أجل غير مسمى بسبب تدخينه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.
وأعلن رويال أنتويرب اليوم الثلاثاء إيقاف ناينغولان "لأجل غير مسمى" ، بعدما شوهد يدخن سيجارة إلكترونية يوم الأحد الماضي أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء خلال الهزيمة 3-صفر على ملعب ستاندار دي لييغ.
وكانت كاميرات محطة Elevenالتلفزيونية قد التقطت لقطات لناينغولان جالسًا على مقاعد البدلاء وسيجارة إلكترونية في يده، مع العلم أنه ليس سرًا أنه يدخن من وقت لآخر، لكن التوقيت والمكان غير مناسبين على الإطلاق كما أن التدخين محظور في الملاعب في بلجيكا، ما قد يؤدي إلى اتخاذ رابطة الدوري إجراءات ضد اللاعب.
وفي بلجيكا، يمنع منعا باتا التدخين في الملاعب، وأشار رئيس الاتحاد البلجيكي في بيان صحفي إلى أن اللاعبين يخضعون أيضا لهذا القانون.
وأصدر رويال أنتويرب بيانا بشأن الواقعة جاء فيه. "تحدثت النادي إلى راديا ناينغولان اليوم حول أدائه العام وكيف تنعكس بعض السلوكيات على النادي والفريق، قرر النادي إيقاف راديا من الفريق إلى أجل غير مسمى".
وبالتوازي مع البيان الصحفي الصادر عن ناديه، اعتذر راديا ناينغولان عن الواقعة قائلا: "أنا آسف لما فعلته، أرى نفسي أنه كان خطأ... لكنني لم أفكر في ذلك في ذلك الوقت، اتخذ النادي قرارًا لا يمكنني قبوله لكن بطريقة أو بأخرى، سأستمر في محاولة تقديم مساهمتي مع الفريق".
وعلق مارك فان بوميل المدير الفني للفريق على الموقف قائلا: "يجب أن أرى هذه الصور بنفسي قبل أن أحكم عليها".
وتضاف هذه الحلقة إلى حلقة أخرى هزت أسبوع ناينغولان، حيث ذهب الدولي البلجيكي السابق إلى مركز الشرطة يوم الأربعاء لقيادة سيارته دون رخصة ويواجه خطر حظر القيادة لعدة سنوات إضافة إلى غرامة كبيرة.
وخلال فترة لعبه في إيطاليا، أثار راديا ناينغولان جدلًا بشأن بث مباشر على حسابه على إنستغرام حيث كان يشرب ويدخن بشراهة.
وعاد اللاعب الذي خاض 30 مباراة دولية مع الشياطين الحمر إلى أنتويرب، مسقط رأسه، في أغسطس/آب 2021، بعد فترة قضاها في إنتر ميلان وإعارة أخيرة لكالياري.