كريستيانو رونالدو يقدّم للنصر السعودي 3 خدمات خرافية

لم يعد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي فقط قائدا على المستطيل الأخضر وهدافا لفريقه بل تجاوز دوره ليشمل مهام أخرى أكبر بكثير من وظيفته في تشكيلة الفريق.

ويخوض رونالدو الذي أتم في فبراير الماضي عامه الأربعين، الموسم الرابع له في الدوري السعودي بعد انضمامه للنصر في يناير 2023، عندما أكمل الموسم مع فريقه الجديد بعد أن كان بدأه مع مانشستر يونايتد.

ورغم أنه لم يتوج بأي لقب حتى الآن مع النصر، باستثناء بطولة الأندية العربية الأبطال (2023) وهي مسابقة غير معتمدة من قبل الفيفا، فإن المؤشرات التي ظهرت من معسكر النصر الإعدادي لموسم 2025 ـ 2026 تؤكد أن رونالدو سيحقق كثيرا من المكاسب لفريقه الموسم المقبل.

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وقبل بداية الموسم الجديد، خطف رونالدو الأضواء على الرغم من أنه انضم لمعسكر فريقه الإعدادي في النمسا بشكل متأخر، إذ تألق في أول ظهور له في المباريات الودية وسجل هدفا في شباك تولوز في فوز فريقه (2 ـ 1).

وبجانب ذلك، قدّم رونالدو 3 خدمات مذهلة للنصر، كما لو أنه يرد جميل الفريق لقاء الحظوة التي يملكها والتي دفعت النصر لتمديد عقده حتى بلوغه عامه الـ42 في يونيو 2027.

ومن بين الخدمات الخرافية لرونالدو تجاه النصر هي الإشراف على اختيار مكان المعسكر الإعدادي الثاني وذلك في البرتغال حيث سيخوض فريق المدرب الجديد جورج جيسوس معسكراً تدريبياً في البرتغال استعداداً لمنافسات موسم 2025 – 2026 بعدما أنهى معسكره الأول في النمسا.

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وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان رسمي استضافة تدريبات النصر السعودي، معلنا وضع كل التسهيلات على ذمة الفريق.

ولولا رونالدو، لم يكن اتحاد الكرة البرتغالي سيقوم بتلك الخدمات المذهلة للفريق إذ تستضيف المدينة الرياضية لتدريبات منتخب البرتغال بصفة دائمة في معسكرات بطل دوري الأمم الأوروبية أثناء فترات التوقف الدولي، معسكر النصر.

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بجانب دوره في تعيين مكان معسكر النصر، يقدم رونالدو خدمات أخرى لزملائه اللاعبين لعل إحداها نقلهم بطائرته الخاصة ووضع كل الإمكانات والتجهيزات التي يملكها على ذمة الفريق.

كما يقوم رونالدو بدور فاعل في النصر من خلال التفاوض مع النجوم، فلولاه لما حل مواطنه جواو فليكس في النادي قادما من تشيلسي، كما أن لرونالدو دورا في قدوم النجم البرتغالي السابق خوسيه سيميدو لتولي منصب الرئيس التنفيذي للنصر.

ويعتبر الكثير من الملاحظين أن خدمات رونالدو وإضافته للنصر باتت تتخطى حدود الملعب وتساهم حتى في نيل الفريق حظوة عالمية لم يكن قد حصل عليها قبل حلول 2023.

ويبدأ النجم البرتغالي حملة التتويج بأول ألقابه مع النصر عندما يخوض في 19 أغسطس المقبل نصف نهائي كأس السوبر بملاقاة نادي الاتحاد في هونغ كونغ التي تحتضن البطولة.