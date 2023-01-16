تشافي يوافق على صفقة تبادلية بين برشلونة وإنتر ميلان تشمل ديباي وبروزوفيتش

المنافسة في إنتر

ونقل برشلونة مفاوضاته إلى إنتر ميلان، حيث يسعى الفريق الإيطالي للتعاقد مع مهاجم آخر إلى جوار لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو، وسيكونون على استعداد للتخلي عن بروزوفيتش اللاعب الذي يحبه تشافي كثيرًا.

ويتمتع إنتر ميلان أيضًا بميزة أنهم يلعبون في دوري أبطال أوروبا بينما أتلتيكو خارج أوروبا.

ولطالما أراد ممفيس الذهاب إلى نادٍ كبير ينافس في دوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب رفض في ذلك الوقت خيار الذهاب إلى إشبيلية عندما تم إقصاؤه من دوري أبطال أوروبا.

ومن الواضح في برشلونة أنه لا يوجد مكان له ولم يشارك في الفوز على ريال مدريد في كأس السوبر الإسبانية.

وأحرز برشلونة لقب كأس السوبر بعدما هز غافي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري الشباك، ليفوز الفريق الكتالوني 3-1 على ريال مدريد في السعودية.