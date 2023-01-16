تشافي يوافق على صفقة تبادلية بين برشلونة وإنتر ميلان تشمل ديباي وبروزوفيتش
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة وإنتر ميلان يتفاوضان حاليًا على صفقة تبادلية تضم ممفيس ديباي ومارسيلو بروزوفيتش، على الرغم من ظهور صفقات تبادلية محتملة بين الناديين مع لاعبين مثل فرانك كيسي وخواكين كوريا في الساعات القليلة الماضية.
لكن تشافي هيرنانديز المدير الفني رفض استبدال خواكين كوريا، وبدلاً من ذلك سيكون على استعداد لقبول وصول اللاعب الكرواتي الدولي الذي شارك في كأس العالم الأخيرة في قطر.
وبعض المفاوضات تسير بالتوازي مع مفاوضات أتلتيكو مدريد مع برشلونة، لأن النادي المدريدي يريد أيضًا المهاجم الهولندي.
وتحدث الناديان في الأسابيع الأخيرة عن هذا الاحتمال، لكن المواقف بين الناديين لا تزال بعيدة جدًا.
وما هو واضح هو أن ممفيس ديباي مستعد لترك برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الحالي، رغم أنه كان لا يريد ذلك الصيف الماضي، لكنه يرى الآن أنه غير قادر على لعب نفس دوره الحالي والغياب عن المباريات.
اهتمام أتليتكو بممفيس
يحتاج أتلتيكو مدريد للتعاقد مع مهاجم لتعويض رحيل جواو فيليكس إلى تشيلسي، لكن برشلونة لن يتخلى عن ممفيس.
كما أوضح تشافي لمجلس إدارة برشلونة أنه إذا غادر الهولندي فإنه يريد بديلاً حتى لا يضعف الفريق. وعلى الرغم مما قيل في بعض وسائل الإعلام، فلم يكن هناك أي تفاوض في أي وقت مع أتلتيكو مدريد بشأن يانيك كاراسكو أو توماس ليمار.
المنافسة في إنتر
ونقل برشلونة مفاوضاته إلى إنتر ميلان، حيث يسعى الفريق الإيطالي للتعاقد مع مهاجم آخر إلى جوار لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو، وسيكونون على استعداد للتخلي عن بروزوفيتش اللاعب الذي يحبه تشافي كثيرًا.
ويتمتع إنتر ميلان أيضًا بميزة أنهم يلعبون في دوري أبطال أوروبا بينما أتلتيكو خارج أوروبا.
ولطالما أراد ممفيس الذهاب إلى نادٍ كبير ينافس في دوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب رفض في ذلك الوقت خيار الذهاب إلى إشبيلية عندما تم إقصاؤه من دوري أبطال أوروبا.
ومن الواضح في برشلونة أنه لا يوجد مكان له ولم يشارك في الفوز على ريال مدريد في كأس السوبر الإسبانية.
وأحرز برشلونة لقب كأس السوبر بعدما هز غافي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري الشباك، ليفوز الفريق الكتالوني 3-1 على ريال مدريد في السعودية.