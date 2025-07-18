لاعب إندونيسيا يستفز المنتخب السعودي بصورة مثيرة للجدل (شاهد)

استفز اللاعب جوستن هوبنر، مدافع منتخب إندونيسيا، المنتخب السعودي لكرة القدم بعد ساعات من إجراء قرعة الملحق الآسيوي الفاصل في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأجريت مراسم قرعة الملحق الآسيوي أمس الخميس في كوالالمبور، وأسفرت عن وقوع منتخب السعودية بجانب العراق وإندونيسيا في المجموعة الثانية بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعمان.

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ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان صدارة ترتيب المجموعتين إلى نهائيات كأس العالم ليلحقا بباقي المنتخبات المتأهلة إلى المونديال، الأردن وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وأوزبكستان.

ونشر هوبنر صاحب الـ 21 عاماً صورة عبر حسابه بموقع إنستغرام في مباراة إندونيسيا والسعودية قائلاً:"ها نحن مرة أخرى".

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وأشار مدافع إندونيسيا إلى مباراة بلاده ضد السعودية التي فاز بها المنتخب الإندونيسي بنتيجة 2-0 يوم 19 نوفمبر الماضي في التصفيات المونديالية.

ولعب هوبنر صاحب الأصول الهولندية في فريق الشباب بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي ولكنه ليس مرتبطاً بأي فريق في الوقت الحالي.

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ويلعب المنتخب السعودي على أرضه ضد إندونيسيا يوم 8 أكتوبر المقبل في افتتاح منافسات المجموعة الثانية للملحق.