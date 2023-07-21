حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع أشرف بن شرقي
نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد عن دخول النادي الأهلي المصري في مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، بعد فسخ تعاقده مع نادي الجزيرة الإماراتي.
وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب فريق الجزيرة الإماراتي السابق.
وقالت تلك التقارير إن رشيد بن شرقي، شقيق اللاعب ووكيل أعماله، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لوضع الرتوش النهائية على الصفقة، حيث بدأ التفاوض مع اللاعب المغربي منذ فترة طويلة.
وأنهى الإعلامي أحمد شوبير الجدل حول تلك التقارير، مؤكدًا عدم وجود تفاوض بين الأهلي وأشرف بن شرقي، وأن اللاعب المغربي خارج حسابات القلعة الحمراء.
وقال شوبير، المقرب من إدارة النادي الأهلي، في حسابه الشخصي عبر "تويتر": "لا مفاوضات نهائيا بين الأهلي وبن شرقي".
يذكر أن نادي الجزيرة الإماراتي أعلن الشهر الجاري رحيل مهاجمه المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد موسم واحد قضاه مع الفريق.
ولم يكشف بن شرقي عن وجهته المقبلة، إلا أن عددًا من التقارير الصحفية أشارت إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات قوية لعودة النجم المغربي إلى صفوف الفريق الأبيض مجددًا.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع أشرف بن شرقي.
وانضم أشرف بن شرقي إلى الجزيرة مطلع الموسم الجاري، ووقع على عقد لمدة موسمين قادمين، ولكن تم إنهاء التعاقد بالتراضي.
وكان بن شرقي من أبرز لاعبي الزمالك منذ انضمامه في 2019 قادما من الهلال السعودي، واستطاع التتويج مع الفارس الأبيض في بعض البطولات، أبرزها الدوري، وكأس مصر، والسوبر الأفريقي.