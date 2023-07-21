حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع أشرف بن شرقي

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب فريق الجزيرة الإماراتي السابق.

وقالت تلك التقارير إن رشيد بن شرقي، شقيق اللاعب ووكيل أعماله، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لوضع الرتوش النهائية على الصفقة، حيث بدأ التفاوض مع اللاعب المغربي منذ فترة طويلة.

وأنهى الإعلامي أحمد شوبير الجدل حول تلك التقارير، مؤكدًا عدم وجود تفاوض بين الأهلي وأشرف بن شرقي، وأن اللاعب المغربي خارج حسابات القلعة الحمراء.

وقال شوبير، المقرب من إدارة النادي الأهلي، في حسابه الشخصي عبر "تويتر": "لا مفاوضات نهائيا بين الأهلي وبن شرقي".