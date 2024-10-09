مفاجأة سعيدة من تركي آل الشيخ لجماهير الهلال السعودي (فيديو)

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة سعيدة لجماهير نادي الهلال السعودي بخصوص ملعب "المملكة أرينا".

وأُغلِق الملعب بعد عدة أشهر من افتتاحه في شهر يناير الماضي، بسبب أعمال توسعة المدرجات للحضور الجماهيري بشكل أكبر لتصبح سعة الاستاد 30 ألف مشجع.

وبعد التوسعة استقبل الملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في 27 سبتمبر الماضي، التي شهدت تتويج الفارس الأبيض.

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وظهر تركي آل الشيخ مع فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، في فيديو ونشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، كشف فيه عن الموعد النهائي لافتتاح الملعب.

وقال: "عقدت اجتماعًا مع مع بن نافل والمسؤولين عن تطوير استاد المملكة أرينا، وسيكون الملعب جاهزًا للعب يوم 18 أكتوبر الجاري".

وسيعود الهلال للملعب أمام الفيحاء، في المباراة التي ستقام ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

واختتم: "ستجرى عمليات تطوير أخرى للمدرجات، وستكون جاهزة بشكلها النهائي في ديسمبر المقبل".

يذكر أن ملعب "المملكة أرينا" قد تم افتتاحه رسميًا يوم 29 يناير الماضي، بمواجهة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي.

وكانت آخر مباراة للهلال على ملعبه الجديد أمام الفتح في الجولة الـ29 من دوري روشن الموسم الماضي، وفاز حينها الزعيم بنتيجة (3-1).