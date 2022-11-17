توعّد باتخاذ الإجراءات القانونية.. الاتحاد العراقي يكشف سبب إلغاء مباراة كوستاريكا
كشف الاتحاد العراقي، لكرة القدم، اليوم الخميس، سبب إلغاء مباراة منتخب بلاده أمام كوستاريكا، وذلك بعد إرباك وضجة واسعة.
وقال الاتحاد في بيان صحفي إنه " يعرب عن أسفه إزاء ما آلت إليه الأحداث الخاصة بمباراة منتخبنا الوطني ونظيره الكوستاريكي التي كان مقررًا لها أن تقام على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، عصر اليوم الخميس".
وأضاف: "نحن ملتزمون بجميع بنود العقد المبرم مع الجانب الكوستاريكي بما في ذلك تقديم التسهيلات اللازمة لتأمين إقامة المباراة وتوفير كل متطلبات إقامتها، وتمت تهيئة جميع الجوانب التنظيمية للمباراة، إلا إن إصرار الجانب الكوستاريكي بشكل غريب ومفاجئ بعدم الموافقة على الدخولِ إلى البصرة بالطرق القانونيّة المتبعة ومحاولة استباحة الحدود والدخول دون تسليم أي بياناتٍ إلى الجانب العراقي، ورفضه بعد ذلك بشكل قاطع خوض المباراة".
وأشار الاتحاد العراقي إلى أنه "مع استمرار المحاولات، والتدخل المباشر من رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة رئيس الاتحاد ومحافظ البصرة والسفير العراقي في دولة الكويت، وتذليل العقبات لإقامة المباراة وتقديم التسهيلات الإضافية بنقل الوفد الكوستاريكي جوًا إلى البصرة، إلا أن جميع المحاولات تمّ رفضها".
وأكد أنه "بناءً على ما تقدم تم إلغاء المباراة نتيجة إصرار المنتخب الكوستاريكي على عدم خوضها، وسيتخذ الاتحاد العراقي جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حقه في إطار بنود العقد والتي تفرض الشرط الجزائي على الطرف الذي يخل بالاتفاق".
وبحسب الاتحاد العراقي، فإنه "ستتم إعادة مبالغ تذاكر دخول المباراةِ إلى الجمهور الرياضي من الذين اقتنوا بطاقة الدخول إلى ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية".
ورفضت السلطات العراقية، في منفذ سفوان الحدودي، مع الكويت، طلب المنتخب الكوستاريكي، دخول الأراضي العراقية، دون ختم الجوازات.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن تلك الواقعة، وفي الوقت الذي أيد فيه عراقيون إجراء سلطات الحدود، أكد آخرون، أن نظرة دول العالم إلى الداخل العراقي، ما زالت قلقة، بسب انتشار السلاح، وهيمنة الفصائل، وهذا يعطيها الحق في اتخاذ إجراءات احترازية.