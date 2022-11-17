توعّد باتخاذ الإجراءات القانونية.. الاتحاد العراقي يكشف سبب إلغاء مباراة كوستاريكا

كشف الاتحاد العراقي، لكرة القدم، اليوم الخميس، سبب إلغاء مباراة منتخب بلاده أمام كوستاريكا، وذلك بعد إرباك وضجة واسعة.

وقال الاتحاد في بيان صحفي إنه " يعرب عن أسفه إزاء ما آلت إليه الأحداث الخاصة بمباراة منتخبنا الوطني ونظيره الكوستاريكي التي كان مقررًا لها أن تقام على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، عصر اليوم الخميس".