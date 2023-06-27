الأعلى أجرا.. ريال مدريد يربط فينيسيوس بعقد على طريقة مبابي وميسي
كشفت صحيفة كادينا سير الإسبانية تطورات مهمة بخصوص تجديد عقد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل صاحب الـ22 عاما.
وأعلن ريال مدريد بالفعل عن تجديد عقود عدد من نجوم الفريق مثل توني كروس ولوكا مودريتش وداني سيبايوس، كما تعاقد مع لاعبين بارزين مثل جودي بيلينغهام وخوسيلو وفران غارسيا وإبراهيم دياز.
شرط جزائي ضخم
حسب تقرير كادينا سير، يتضمن عقد فينيسيوس جونيور الجديد مع ريال مدريد شرطا جزائيا بمليار يورو، حيث يمتد عقد الجناح البرازيلي الذي سجل 23 هدفا الموسم الماضي حتى 2028.
مكافأة ولاء
ووضع النادي الإسباني مكافأة ولاء ضمن عقد اللاعب يحصل عليها حال إكمال عقده حتى نهايته عام 2028. وبحسب كادينا سير فإن مكافأة الولاء هدفها حماية اللاعب من عروض أندية إنجلترا والمملكة العربية السعودية، وهي فكرة مستمدة من عقدي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وليونيل ميسي مع برشلونة.
وإذا حصل فينيسيوس على مكافأة الولاء ـ وهو أمر متوقع ـ سيصبح بموجبها اللاعب الأعلى أجرا في الفريق، وهو امتياز آخر بعد حصوله على رقم 7 عقب رحيل إيدين هازارد.
مبابي
ويرغب ريال مدريد في تحسين وضعية فينيسيوس سريعا حيث يعتبره فلورنتينو بيريز نجم الفريق الأول حتى في حال وصول كيليان مبابي قادما من باريس سان جيرمان.
ومن المنتظر الإعلان عن تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد خلال الأسابيع القادمة.
وحسب التقارير، فإن باريس سان جيرمان يرغب في بيع مبابي هذا الصيف في ظل إصرار اللاعب على عدم تجديد عقده والرحيل مجانا الصيف المقبل بعد انتهاء عقده.