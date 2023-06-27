الأعلى أجرا.. ريال مدريد يربط فينيسيوس بعقد على طريقة مبابي وميسي

شرط جزائي ضخم

حسب تقرير كادينا سير، يتضمن عقد فينيسيوس جونيور الجديد مع ريال مدريد شرطا جزائيا بمليار يورو، حيث يمتد عقد الجناح البرازيلي الذي سجل 23 هدفا الموسم الماضي حتى 2028.

مكافأة ولاء

ووضع النادي الإسباني مكافأة ولاء ضمن عقد اللاعب يحصل عليها حال إكمال عقده حتى نهايته عام 2028. وبحسب كادينا سير فإن مكافأة الولاء هدفها حماية اللاعب من عروض أندية إنجلترا والمملكة العربية السعودية، وهي فكرة مستمدة من عقدي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وليونيل ميسي مع برشلونة.

وإذا حصل فينيسيوس على مكافأة الولاء ـ وهو أمر متوقع ـ سيصبح بموجبها اللاعب الأعلى أجرا في الفريق، وهو امتياز آخر بعد حصوله على رقم 7 عقب رحيل إيدين هازارد.