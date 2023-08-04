رسميا.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبدالحفيظ ويعين خالد بيبو مكانه

أعلن النادي الأهلي رحيل مدير الكرة سيد عبدالحفيظ، وتعيين خالد بيبو مكانه.

وقال الأهلي في بيان: "وجه النادي الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية".

وأضاف: "جاء ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بعد ظهر اليوم، مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي".

وتابع: "عبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبدالحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده، واستحق التقدير".