رسميا.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبدالحفيظ ويعين خالد بيبو مكانه
أعلن النادي الأهلي رحيل مدير الكرة سيد عبدالحفيظ، وتعيين خالد بيبو مكانه.
وقال الأهلي في بيان: "وجه النادي الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية".
وأضاف: "جاء ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بعد ظهر اليوم، مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي".
وتابع: "عبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبدالحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده، واستحق التقدير".
وأتم: "في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة".
وختم: "عرض محمود الخطيب على سيد عبدالحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوًا في لجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.
تعيين خالد بيبو
وقرر الأهلي تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول.
وبحسب بيان الأهلي، فقد وقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة، وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين.
كما تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.