ماني يرد على مشجع سأله عن محمد صلاح (فيديو)

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 2025، علما أنه جدد عقده في صيف 2022.

ولعب صلاح وماني معا في ليفربول منذ انضمام المصري إلى الريدز في 2017، في حين انضم ماني للريدز في 2016.

وغادر ماني ليفربول إلى بايرن ميونخ صيف 2022، في حين جدد صلاح عقده حتى 2025.

وقاد صلاح وماني ليفربول للعديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 2020 بعد غياب دام 30 عاما، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن صلاح وماني لعبا مع بعضهما 223 مباراة جميعها في ليفربول، وسجل كل منهما 18 هدفا لمساعدة الآخر.

فوز النصر

وتغلب النصر 3/1 على الرجاء البيضاوي المغربي ليضرب موعدا مع الشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية.

والمتأهل من مباراة النصر والشرطة سيلعب في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الهلال مع الشباب أو الوحدة.