عقد إعلاني ضخم للغاية.. خطة الأهلي لإنهاء "صداع" إمام عاشور

كشفت تقارير إخبارية عن الخطة التي ستقوم بتنفيذها الإدارة الرياضية بالنادي الأهلي المصري من أجل إنهاء "الصداع" الخاص بتجديد تعاقد إمام عاشور، نجم الفريق الأحمر.

وربطت عدة تقارير أخيرة إمام عاشور بإمكانية الرحيل عن الأهلي، بعد تلقيه عروضا قوية من الدوري السعودي، وأيضا في ظل ما تردد عن سعي بعض محبي الزمالك لإعادته مرة أخرى للفريق الأبيض.

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ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عقد جلسة واحدة مع إمام عاشور قبل معسكر تونس، من أجل تمديد عقده.

وأضاف التقرير: "الجلسة الوحيدة بين يوسف وإمام عاشور، شهدت تأكيد المدير الرياضي على تمديد العقد لمدة موسمين إضافيين ليكون العقد 5 سنوات، في ظل وجود تقدير كبير لما يقدمه اللاعب من جانب إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب".

وأضاف: "إمام عاشور أعرب خلال الجلسة عن سعادته بمبادرة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقده بشكل رسمي".

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وتابع التقرير: "إمام عاشور لم يطلب أرقاما مالية معينة، لكنه يريد تقديره بشكل جيد، خصوصا في ظل وجود لاعبين مؤخرا داخل الفريق يحصلون على مبالغ مالية أكبر منه، لذلك يريد اللاعب الحصول على التقدير المناسب، ورد عليه يوسف بأن إدارة النادي الأهلي سوف تقوم بتقديره جيدا".

وواصل: "هناك عقد تجاري مع شركة الكرة يخص الإعلانات، بالإضافة إلى وجود عقد مع النادي الأهلي، ولكن العقد الإعلاني تكون له حسابات خاصة متغيرة وليس له مبلغ ثابت".

وشدد: "المؤكد أن شركة الكرة بالنادي الأهلي تسعى لجلب عقد إعلاني كبير لإمام عاشور، لكن الأساس هو عقد النادي نفسه يكون بقيمة مالية معينة".

وأشار: "الربط دائما بين إمام عاشور وأحمد سيد (زيزو) أمر غير مطروح مطلقًا، وإمام لم يتطرق لأي شيء يخص زميله في الفريق".

وأوضح: "محمد يوسف يسعى لإنهاء ملف تمديد عقد إمام عاشور قبل عودة اللاعب إلى الملعب، من أجل تقديم أقصى جهد لديه في الملعب ويكون في قمة تركيزه فقط خلال المباريات مع انطلاق بطولة الدوري المحلي".

ولا يزال إمام عاشور في المرحلة التأهيلية للتعافي من الإصابة في الكتف التي تعرض لها في كأس العالم للأندية 2025.

يذكر أن إمام عاشور انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

صاحب الـ27 عاما خاض مع الفريق الأحمر 86 مباراة سجل خلالها 30 هدفا وصنع 19 في جميع المسابقات وحاز على لقب هداف الدوري المصري للموسم المنقضي.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.