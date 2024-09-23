مفاجأة مدوية.. الأهلي يودع كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا أمام الجندل (فيديو)

ودّع الأهلي منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا أمام الجندل بعد الخسارة بنتيجة 1-2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ32 في مفاجأة مدوية من العيار الثقيل.

سجل الجندل هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق لاعبه عبد الله معتوق بعد هجمة سريعة أنهاها اللاعب ببراعة.

وأضاف الجندل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ضربة جزاء سجلها ياسين العامري بعد هفوة دفاعية ساذجة من جانب إيبانيز مدافع الأهلي.

وانتفض الأهلي في الشوط الثاني، وسجل الوافد الجديد إيفان توني هدفًا في الدقيقة 83 ولكنه لم ينقذ الفريق من الخسارة والخروج المبكر.

وأطلقت جماهير الأهلي صافرات الاستهجان ضد لاعبي الفريق بين شوطي اللقاء وعبرت عن غضبها تجاه أداء الفريق الأهلاوي على مدار المباراة وأيضًا تجاه المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وتأهل الجندل إلى دور الستة عشر بهذه النتيجة في مفاجأة مدوية بعد إقصاء العملاق الأهلاوي.

وفي مباراة أخرى، فاز الاتفاق على العدالة بثنائية دون رد في إطار منافسات الدور ذاته.

وسجل الكاميروني كارل إيكامبي ثنائية الاتفاق ليمنح فريقه التأهل إلى ثمن النهائي.

وتأهلت أندية النصر والفيحاء والطائي والاتفاق والجندل والعربي والقادسية والوحدة إلى ثمن النهائي.