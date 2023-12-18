بايرن ميونخ يتفق مع مولر على تمديد عقده

وأشارت صحيفة "بيلد" عبر موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، إلى أنه من المتوقع أن يجدد مولر 34 عاماً عقده مع النادي البافاري لموسم واحد حتى 2025، بعدما قضى كل مسيرته في النادي بعد التخرج من أكاديميته.

وأدلى مولر بتصريحات غامضة بعد الفوز على شتوتغارت 3-0، أول أمس السبت، فقد أكد أنه تحدث مع الرئيس التنفيذي للنادي يان كريستيان دريسين لكنهما لم يتطرقا لموضوع التعاقد.

وقال مولر، في وقت سابق، إنه يرغب في اللعب لعام آخر في أعلى المستويات، رغم أنه لم يعد يشارك بشكل أساسي مع بايرن، مستبعداً الانتقال لفريق آخر.