بايرن ميونخ يتفق مع مولر على تمديد عقده
توصل نادي بايرن ميونخ الألماني لاتفاق مع نجمه توماس مولر لتمديد عقده، وسيتم الإعلان الرسمي خلال أيام، كما ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين.
وأشارت صحيفة "بيلد" عبر موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، إلى أنه من المتوقع أن يجدد مولر 34 عاماً عقده مع النادي البافاري لموسم واحد حتى 2025، بعدما قضى كل مسيرته في النادي بعد التخرج من أكاديميته.
وأدلى مولر بتصريحات غامضة بعد الفوز على شتوتغارت 3-0، أول أمس السبت، فقد أكد أنه تحدث مع الرئيس التنفيذي للنادي يان كريستيان دريسين لكنهما لم يتطرقا لموضوع التعاقد.
وقال مولر، في وقت سابق، إنه يرغب في اللعب لعام آخر في أعلى المستويات، رغم أنه لم يعد يشارك بشكل أساسي مع بايرن، مستبعداً الانتقال لفريق آخر.
ويتطلع بايرن ميونخ لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونخ عام 2025، وتحقيق نتيجة أفضل من تلك التي سجلها في نهائي 2012، حينما خسر بركلات الجزاء الترجيحية أمام تشيلسي الإنجليزي على ملعب أليانز أرينا، بعد أن وضع مولر فريقه في المقدمة.
ووصف مسؤولو بايرن توماس مولر بأنه أيقونة النادي، وأكد دريسين أنه يرغب في بقاء اللاعب في النادي البافاري حتى نهاية مسيرته.