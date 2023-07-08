احتفال مثير من كهربا بعد هدفه في مرمى الاتحاد (فيديو)

سجل محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم الأهلي المصري، هدفا في شباك الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ليحتفل بطريقة مثيرة للجدل.

وأحرز كهربا ثاني أهداف الأهلي في مرمى الاتحاد على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

وعقب تسجيل الهدف توجه كهربا للكاميرات الناقلة للمباراة، مشيرا إلى فمه وكأنه يقص لسان أحد الأشخاص ثم أشار بالصمت.