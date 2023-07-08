احتفال مثير من كهربا بعد هدفه في مرمى الاتحاد (فيديو)
سجل محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم الأهلي المصري، هدفا في شباك الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ليحتفل بطريقة مثيرة للجدل.
وأحرز كهربا ثاني أهداف الأهلي في مرمى الاتحاد على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.
وعقب تسجيل الهدف توجه كهربا للكاميرات الناقلة للمباراة، مشيرا إلى فمه وكأنه يقص لسان أحد الأشخاص ثم أشار بالصمت.
وسجل كهربا هدفه السادس في الدوري المصري هذا الموسم ووصل إلى هدفه رقم 48 في مسيرته مع الدوري المصري.
وتقدم الأهلي بهدف من ضربة جزاء سجلها التونسي علي معلول في الدقيقة 10.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، وتفصله 5 نقاط فقط عن التتويج الرسمي بلقب الدوري قبل لقاء الاتحاد.
وشهدت الفترة الماضية تصريحات هجومية من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي صدر ضده مؤخرا قرار بالعزل من منصبه، مؤكدا تقدمه بشكوى جديدة ضد اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح النادي الأبيض، حتى الآن.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض غرامة قدرها 2.5 مليون دولار لصالح الزمالك، مع فوائد تضاف على المبلغ مع كل تأخير عن السداد؛ بسبب رحيله عن الأبيض دون استكمال عقده القانوني.