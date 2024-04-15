مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي والزمالك للديربي

كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر عن مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لفريقي الأهلي والزمالك للديربي الذي سيجمعهما، مساء اليوم الإثنين، في قمة الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الـ12، ولديه 18 نقطة.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي، غياب 10 لاعبين، منهم للإصابة أو لعدم الجاهزية الفنية.

بينما شهدت قائمة الأهلي، أيضا غياب 11 لاعبا، بعضهم للإصابة والآخر لأسباب فنية.