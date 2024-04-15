مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي والزمالك للديربي
كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر عن مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لفريقي الأهلي والزمالك للديربي الذي سيجمعهما، مساء اليوم الإثنين، في قمة الدوري المصري.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الـ12، ولديه 18 نقطة.
وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي، غياب 10 لاعبين، منهم للإصابة أو لعدم الجاهزية الفنية.
بينما شهدت قائمة الأهلي، أيضا غياب 11 لاعبا، بعضهم للإصابة والآخر لأسباب فنية.
ويدخل الأهلي مباراته بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على الزمالك في القمة السابقة بنهائي بطولة كأس مصر منذ أسابيع قليلة، والفوز على زد في مسابقة الدوري الخميس الماضي.
على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأبيض للفوز بالمباراة من أجل استكمال سلسلة انتصاراته، بعدما فاز في مباراته الأخيرة على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد.
وعن التشكيل المتوقع للزمالك، أوضح "زاهر"، أن محمد عواد سيتواجد في حراسة المرمى وأمامه أحمد فتوح، وحسام عبد المجيد، والمثلوثي، وعمر جابر، ودونجا، وعبدالله السعيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، وأحمد سيد (زيزو)، وأكينولا.
أما عن تشكيل الأهلي المتوقع، فسيكون كالآتي: مصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي (أفشة)، ورضا سليم، وطاهر محمد طاهر، ومحمود عبد المنعم (كهربا)، ومن المتوقع مشاركة نيدفيد أو وسام أبو علي في الهجوم، أو تواجد عمر كمال عبد الواحد على حساب محمد هاني كمفاجأة في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر.