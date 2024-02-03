لامبورجيني ومراكب.. استقبال حافل لميسي في هونغ كونغ (فيديو وصور)

ووصل ميسي، وفريقه إنتر ميامي إلى هونغ كونغ، يوم الجمعة، قادمين من السعودية لخوض مباراة ودية يوم الأحد، أمام فريق مكون من لاعبين من المدينة.

وظهرت مراكب شراعية في استقبال ميسي، وتحمل صورًا للنجم الأرجنتيني وهي في البحر، احتفاء بوصول بطل مونديال 2022.

كما ظهرت سيارات من نوع لامبورجيني وكانت تمل ألوان قميص إنتر ميامي وصورة ميسي أيضًا.