الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي 2024

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد ومكان بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، والتي ستقام في شهر أغسطس المقبل.

ويشارك الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين وبطل كأس خادم الحرمين، والنصر وصيف بطل الدوري ووصيف بطل الكأس، والأهلي ثالث الدوري، والتعاون صاحب المركز الرابع بالدوري، في كأس السوبر السعودي 2024.

ونشر حساب كأس السوبر السعودي لكرة القدم عبر منصة "إكس" بيانًا قال فيه إن مدينة أبها ستستضيف نسخة 2024 في شهر أغسطس/ آب المقبل، في المرة الثالثة التي تقام فيها البطولة بمشاركة أربعة فرق.

وقال حساب البطولة إن أبها تستضيف البطولة خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس، على أن تقام المباريات جميعها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتقام مباراة قبل النهائي الأولى التي ستجمع بين الهلال والأهلي يوم الثلاثاء 13 أغسطس، وتقام مباراة قبل النهائي الثانية بين النصر والتعاون بعدها بيوم.

وستقام المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس بين الفائزين في مباراتي قبل النهائي.