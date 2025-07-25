سر خطير.. رونالدو يبيع سيارته بنصف ثمنها من أجل رقم فنانة مشهورة

كتب: نور الدين ميفراني

كشف "رود ثورنلي" مصفف الشعر المعروف والذي تعامل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترته الأولى في مانشستر يونايتد، عن حب النجم البرتغالي للفتيات وملاحقة أرقام هواتفهن.

وأكد مصفف الشعر المشهور أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعجب بالفنانة "كيمبرلي وايت" أثناء مرورها في برنامج "ذا إكس فاكتور" وطلب منه رقم هاتفها.

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إغراء بالسيارة

وقال رود ثورنلي في لقاء مع برنامج بودكاست "أندر ذا كوش": "كنا نعلم جميعًا في مانشستر أن كريستيانو رونالدو سينتقل إلى ريال مدريد في نهاية الموسم، أثناء مشاهدتنا لبرنامج "ذا إكس فاكتور"، سألني: من هذه الفتاة؟ وقال: "هل يمكنك إعطائي رقمها؟".

وأضاف المصفف الشهير: "أجبته: أطلب منك دائما أرقام الفتيات ولا تعطيني أي شيء".

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ولإغراء مصفف الشعر عرض النجم البرتغالي عليه سيارته بنصف الثمن وقال رود ثورنلي: "قال لي كريستيانو رونالدو: "هل تعجبك سيارتي؟" أتذكر أنه كان يقود سيارة بورش كاريرا، وقال: "إذا انتقلت إلى ريال مدريد، فسأبيعها لك بنصف الثمن". بعد ذلك، استغرق الأمر مني عشر دقائق للحصول على رقمها".

وحسب مصفف الشعر المشهور فقد نفذ مهاجم النصر السعودي الحالي وعده وقال: "في نهاية الموسم، ذكّرته وقلت: هل تتذكر وعدنا؟" قال بسرعة: "نعم"، وأعطيته 30 ألف يورو لأنه اشترى سيارته بـ 60 ألف يورو".

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وأضاف: "لاحقًا، بعتها بـ 60 ألف يورو، وحققت ربحًا قدره 30 ألف يورو، وذهبت في عطلة لتناول البط في جزر المالديف".

ويرتبط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصديقته جورجينا رودريغيز وله منها طفلان وفي المجموع له 5 أولاد وتوفي أحد أبنائه بعد الولادة.