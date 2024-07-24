قدم المدافع الدولي لمنتخب إسبانيا الأولمبي باو كوبارسي أداء مضطربا خلال مباراة بلاده الافتتاحية اليوم الأربعاء أمام أوزباكستان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وفازت إسبانيا في مباراتها الأولى على أوزباكستان (2 ـ 1) لتتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط قبل مواجهة مصر ومنتخب الدومينكان التي تجري حاليا لحساب المجموعة ذاتها.

وقدم كوبارسي أداء متواضعا في شوط المباراة الأول قبل أن يتم استبداله في بداية الشوط الثاني بزميله جون باتشيكو.

وتلقى كوبارسي لاعب برشلونة بطاقة صفراء في الدقيقة السابعة من المباراة بعد مسك من قميص المنافس قبل أن يتسبب في ركلة جزاء لأوزباكستان جاء منها هدف التعادل بواسطة إلدور شومورودوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد العودة إلي تقنية الفيديو "VAR".

ونجح المنتخب الإسباني خلال الشوط الثاني في التقدم من جديد بهدف ثان عن طريق لاعب ريال سوسيداد سيرخيو غوميز في الدقيقة 62، ليحافظ ورفاقه على الأسبقية حتى النهاية.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة فيما يحتل أوزباكستان المركز الرابع والأخير دون رصيد.

وتقام حاليا المباراة الثانية للمجموعة الثالثة بين مصر وجمهورية الدومينكان.