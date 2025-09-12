ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية بيرغوين في شباك الفتح

انضم النجم الهولندي ستيفن بيرغوين، مهاجم نادي الاتحاد لزميله كريم بنزيما ونجم النصر جواو فيليكس في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 أهداف وذلك بعد نهاية مباراة الاتحاد والفتح اليوم الجمعة في الجولة الثانية.

وقاد بيرغوين الاتحاد لفوز لم يكن سهلا على الفتح على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة (4 ـ 2) في مواجهة شهدت طرد لاعب الفتح مراد باتنة وحارس مرمى الاتحاد بريدراغ رايكوفيتش.

وتقدم حسام عوار بهدف أول للاتحاد قبل أن يدرك الأرجنتيني ماتياس فارغاس التعادل للفتح في الدقيقة 32.

وسجل الهولندي ستيفين بيرغوين ثنائية في ظرف 6 دقائق ليتقدم للاتحاد بنتيجة (3 ـ1) ويحرز هدفه الثالث في الدوري في مباراتة الثانية.

وكان بيرغوين سجل هدفا في فوز الاتحاد على الأخدود (5 ـ 2) في الجولة الأولى قبل أسبوعين وهي المباراة التي كان نصيب النجم الفرنسي كريم بنزيما فيها ثلاثية كاملة.

ويحتل ستيفن بيرغوين المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 أهداف بالتساوي مع زميله كريم بنزيما والبرتغالي جواو فيليكس هداف النصر.

ويتقدم النجم الهولندي في عدد التمريرات الحاسمة برصيد تمريرة حاسمة بينما لم يصنع جواو فيليكس وكريم بنزيما أي هدف حتى الآن.

ويحتل يانيك كاراسكو من الشباب وبيدروزا من الأخدود وريتيغي من القادسية وكينغ من الخليج المركز الرابع برصيد هدفين فيما يأتي بقية النجوم وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو برصيد هدف واحد.

ويشار إلى أن جواو فيليكس يملك فرصة للانفراد بصدارة الهدافين عندما يواجه النصر نادي الخلود يوم الأحد.