ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يهزم نوتينغهام ويعزز صدارته
اقتنص فريق ليفربول فوزا ثمينا على حساب نظيره نوتينغهام فورست، بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي الممتاز.
ودخل ليفربول المباراة منقوصا من بعض نجومه البارزين، أمثال محمد صلاح؛ مما دفع مدربه يورغن كلوب للدفع ببعض العناصر الشابة في التشكيلة الأساسية.
وتمكن نونيز من تسجيل هدف قاتل لليفربول بضربة رأسية متقنة، عجز حارس فورست عن التصدي لها قبل نهاية المباراة بثوان معدودة.
بهذه النتيجة، ظل ليفربول في الصدارة برصيد 63 نقطة، فيما ظل نوتينغهام على حافة منطقة الخطر باحتلاله المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.
ديساسي ينقذ تشيلسي
وفي مباراة أخرى، انتفض تشيلسي ليتعادل 2-2 أمام مضيفه برنتفورد بفضل هدف سجله أكسيل ديساسي بضربة رأس في الدقيقة 83 في الدوري الإنجليزي.
وتقدم تشيلسي بضربة رأس دقيقة لعبها نيكولاس جاكسون في الدقيقة 35 لكن صاحب الأرض بدا في طريقه لحسم المباراة بعدما انقض مادس رورسليف على كرة لم يبعدها الدفاع داخل منطقة جزاء تشيلسي ليسكنها الشباك في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.
ومن ضربة مزدوجة رائعة، سجل يوان ويسا الهدف الثاني لصالح صاحب الأرض في الدقيقة 69 قبل أن يلعب كول بالمر لاعب تشيلسي عرضية استغلها ديساسي لإدراك التعادل.
ويحتل تشيلسي المركز 11 برصيد 36 نقطة، بينما يبتعد برنتفورد بفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.
وست هام يعبر إيفرتون
وفي مباراة ثالثة، سجل توماش سوتشيك وإدسون ألفاريز هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقودا وست هام يونايتد للفوز 3-1 على إيفرتون.
وأهدر المهاجم بيتو ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها ألفونس أريولا حارس وست هام، الذي كان ممتازا طوال المباراة، لكن بيتو وضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 56 قبل أن يتعادل كيرت زوما للفريق الزائر.
وأهدر إيفرتون عدة فرص لاستعادة التقدم، قبل أن يسدد سوتشيك تسديدة رائعة في مرمى جوردان بيكفورد وحسم ألفاريز النقاط الثلاث بهدفه الأول في الدوري الممتاز بعد هجمة مرتدة خاطفة.
ويحتل إيفرتون، الذي استعاد أربع نقاط هذا الأسبوع بعد قبول استئنافه ضد خصم نقاط منه لمخالفة قواعد الربحية والاستدامة، المركز 16 برصيد 25 نقطة من 27 مباراة متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط، لكنه لعب مباراتين أكثر من لوتون تاون صاحب المركز 18.
ويحتل وست هام المركز السابع برصيد 42 نقطة من 27 مباراة.
فيرنر يقود انتفاضة توتنهام
سجل الألماني تيمو فيرنر أول أهدافه مع توتنهام هوتسبير ليقود انتفاضة صاحب الأرض للفوز 3-1 على ضيفه كريستال بالاس لينعش آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.
وسجل مهاجم تشيلسي السابق، المعار من رازن بال شبورت لايبزيج، الهدف الأول بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 77 ليلغي هدف التقدم لبالاس عبر حرة رائعة نفذها إبريتشي إيزي ببراعة.
وبعد أن عانى أغلب فترات المباراة لأجل صناعة الفرص، انتفض توتنهام فجأة وتقدم بعد ثلاث دقائق عندما سجل كريستيان روميرو من ضربة رأس.
وحسم القائد سون هيونغ-مين فوز توتنهام بهدف من مجهود فردي.
ورفع الفوز رصيد توتنهام صاحب المركز الخامس إلى 50 نقطة من 26 مباراة متأخرا بفارق نقطتين خلف أستون فيلا رابع الترتيب.