ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يهزم نوتينغهام ويعزز صدارته

وست هام يعبر إيفرتون

وفي مباراة ثالثة، سجل توماش سوتشيك وإدسون ألفاريز هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقودا وست هام يونايتد للفوز 3-1 على إيفرتون.

وأهدر المهاجم بيتو ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها ألفونس أريولا حارس وست هام، الذي كان ممتازا طوال المباراة، لكن بيتو وضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 56 قبل أن يتعادل كيرت زوما للفريق الزائر.

وأهدر إيفرتون عدة فرص لاستعادة التقدم، قبل أن يسدد سوتشيك تسديدة رائعة في مرمى جوردان بيكفورد وحسم ألفاريز النقاط الثلاث بهدفه الأول في الدوري الممتاز بعد هجمة مرتدة خاطفة.

ويحتل إيفرتون، الذي استعاد أربع نقاط هذا الأسبوع بعد قبول استئنافه ضد خصم نقاط منه لمخالفة قواعد الربحية والاستدامة، المركز 16 برصيد 25 نقطة من 27 مباراة متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط، لكنه لعب مباراتين أكثر من لوتون تاون صاحب المركز 18.

ويحتل وست هام المركز السابع برصيد 42 نقطة من 27 مباراة.

فيرنر يقود انتفاضة توتنهام

سجل الألماني تيمو فيرنر أول أهدافه مع توتنهام هوتسبير ليقود انتفاضة صاحب الأرض للفوز 3-1 على ضيفه كريستال بالاس لينعش آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

وسجل مهاجم تشيلسي السابق، المعار من رازن بال شبورت لايبزيج، الهدف الأول بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 77 ليلغي هدف التقدم لبالاس عبر حرة رائعة نفذها إبريتشي إيزي ببراعة.

وبعد أن عانى أغلب فترات المباراة لأجل صناعة الفرص، انتفض توتنهام فجأة وتقدم بعد ثلاث دقائق عندما سجل كريستيان روميرو من ضربة رأس.

وحسم القائد سون هيونغ-مين فوز توتنهام بهدف من مجهود فردي.

ورفع الفوز رصيد توتنهام صاحب المركز الخامس إلى 50 نقطة من 26 مباراة متأخرا بفارق نقطتين خلف أستون فيلا رابع الترتيب.