يعود جاكوبو رامون قلب دفاع فريق تحت 19 سنة في ريال مدريد، إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم مجددًا، بعد أن استدعاه كارلو أنشيلوتي للمعسكر الإعدادي للفريق.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن جاكوبو رامون، سيمثل حلًا سحريًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يرغب في تدعيم دفاعات ريال مدريد.

وأوضحت: "في الموسم الجديد أنشيلوتي قرر الاعتماد على روديغير وألابا وميليتاو في مركز قلب الدفاع، وكان يريد تدعيم هذا المركز، ولكن ظهرت مجموعة من الشباب منهم جاكوبو رامون، ما جعل المدرب الإيطالي يفكر في تغيير رأيه".

وأضافت:" ظهر مارفل مواليد 2003 بانتظام في تدريب الفريق الأول، الأمر نفسه ينطبق على جاكوبو رامون (2005)، الذي يُقارن بفان ديك، والثالث هو جوان مارتينيز (2007)، والثلاثة يواجهون فرصة ذهبية للتألق مع ريال مدريد".

وسلطت الشبكة الإسبانية الضوء على جاكوبو رامون، ولقبته بـ"فان دايك" ريال مدريد، فمن هو اللاعب الشاب؟

ولد جاكوبو رامون عام 2005، وهو أحد لاعبي قلب الدفاع في "لافابريكا" (فريق تحت 19 سنة).

يبلغ طول اللاعب 1.95 متر، وانضمّ إلى براعم ريال مدريد في موسم 2013-2014، حيث ارتقى في فرق الشباب نتيجة تألّقه.

وتدرّب اللاعب مع الفريق الأول في الموسم الماضي، وقرر أنشيلوتي استدعاءه للمباراة ضد جيرونا.

ووصفت صحيفة "ماركا" جاكوبو رامون بأنه "قوي جدًا في الألعاب الهوائية والتدخلات"، كما يمتاز بسرعته.

يعد رامون لاعبًا دوليًا، حيث مثّل منتخب إسبانيا تحت 18 عامًا وأيضًا منتخب تحت 19 عامًا، وشارك في 7 لقاءات.