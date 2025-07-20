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رياضة

ريال مدريد يتجه لإنهاء عقد نجمه البرازيلي

ريال مدريد يتجه لإنهاء عقد نجمه البرازيلي
ريال مدريد انهار في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
20 يوليو 2025، 4:42 ص

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تسعى إلى فسخ عقد اللاعب رينيير جيسوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويشهد سوق الانتقالات الحالي نشاطًا كبيرًا من قِبَل النادي الإسباني بالتعاقد مع 4 لاعبين حتى الآن، وهم: داين هويسن وفرانكو ماستانتونو وترينت ألكسندر أرنولد وألفارو كاريراس، كما رحل عن الفريق لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز والعديد من اللاعبين يقتربون من الرحيل أيضًا خلال الميركاتو الجاري.

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وكان ريال مدريد أعلن تعاقده مع رينيير في الـ20 من يناير 2020، بعد يوم واحد من بلوغه 18 عامًا، قادمًا من فلامنغو مقابل نحو 30 مليون يورو.

وما زال اللاعب البرازيلي خارج حسابات الفريق الأول، دون أن يُسجّل أي مشاركة رسمية مع "الميرنغي"، وذلك بعد أن وصل إلى عامه الأخير، بعد سلسلة من الإعارات.

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وبدأ رينيير مسيرته في الفريق الرديف "كاستيا"، حيث خاض 3 مباريات فقط وسجّل هدفين، قبل أن تتوقف مسيرته بسبب جائحة كورونا، ومع عدم حصوله على فرصة مع الفريق الأول، بدأت دوامة الإعارات التي امتدت لأربع محطات مختلفة.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "آس"، فإن رينيير لم يظهر أي مؤشرات حقيقية أثناء فترة الإعارة مع أربع فرق مختلفة؛ الأمر الذي يجعله خارج حسابات ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.

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ويفكر النادي الملكي في إنهاء عقد اللاعب البرازيلي بالتراضي في الوقت الذي يقترب فيه من نهايته بشكل رسمي.

وكان رينيير مشروعا لريال مدريد على طريقة التعاقد مع فينيسيوس جونيور ورودريغو، لكنه لم يتمكن من إثبات ذاته مثل الثنائي الآخر.

وأعير رينيير إلى بروسيا دورتموند وجيرونا وفروزينوني وغرناطة.

 

 

وفي تجربته الأخيرة شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مع غرناطة في 25 مباراة وسجل هدفًا وصنع 4 أخرى.

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وبقميص دورتموند في الفترة بين 2020-2022، خاض اللاعب 39 مباراة في موسمين وسجل هدفًا وصنع آخر، وبقميص جيرونا في موسم 2022-2023، لم تختلف الصورة كثيرًا، حيث شارك في خمس مباريات فقط كأساسي، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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