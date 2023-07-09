بعد ارتباط اسمه بالهلال.. رئيس لاتسيو يتحدث عن إمكانية رحيل سافيتش
تحدث كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، عن إمكانية رحيل نجم الفريق، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، عن النادي في الميركاتو الحالي، في ظل دخول ناديي الهلال السعودي ويوفنتوس في مفاوضات لضمه.
وذكرت تقارير سابقة، أن الهلال توصل إلى اتفاق مع اللاعب الصربي على الشروط الشخصية، في عقد مدته 4 سنوات.
ولكن رئيس نادي لاتسيو، قال في حوار مع صحيفة "لا غازيتا" الإيطالية، اليوم الأحد: "لن أقوم ببيع سافيتش، بل على العكس سأسعى جاهدًا لتجديد عقده، لاتسيو ليس فريقًا يحتاج لبيع اللاعبين مثل غيره، لكن تجديد العقد يستوجب إرادة جميع الأطراف، فإذا خسرنا لاعبًا فهذا لأسباب غير مالية، وإذا أراد الرحيل عن الفريق فلن نحتفظ به".
وبسؤال حول ما إذا أخبره سافيتش برغبته في الرحيل عن لاتسيو؟، أجاب: "لم يقل لي شيئًا، لقد تواجد معنا خلال 8 أعوام وتلك مدة طويلة، اللاعبون بفريقي سعداء ولِمَ عليهم المغادرة؟ فلديهم أفضل مركز فريق بإيطاليا ولدينا مجموعة متنوعة من الأطباء والمتخصصين يفوق عددهم 15 متخصصًا".
وينتهي عقد ميلينكوفيتش مع لاتسيو بانتهاء الموسم المقبل 2023-2024؛ ما يعني أنه سيصبح لاعبًا حرًّا في يناير 2024.
يذكر أن سافيتش يقضي الموسم الثامن تواليًا بقميص لاتسيو، منذ الانضمام إليه صيف 2015 من جينك البلجيكي، حيث ظهر بقميص الفريق في 341 مباراة، وحصد معه 3 ألقاب محلية.
فيما خاض اللاعب بقيمص لاتسيو خلال الموسم الماضي 47 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 8.