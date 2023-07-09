بعد ارتباط اسمه بالهلال.. رئيس لاتسيو يتحدث عن إمكانية رحيل سافيتش

تحدث كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، عن إمكانية رحيل نجم الفريق، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، عن النادي في الميركاتو الحالي، في ظل دخول ناديي الهلال السعودي ويوفنتوس في مفاوضات لضمه.

وذكرت تقارير سابقة، أن الهلال توصل إلى اتفاق مع اللاعب الصربي على الشروط الشخصية، في عقد مدته 4 سنوات.