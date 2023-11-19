خطة ريال مدريد لعلاج إصابة فينيسيوس جونيور

تحت عنوان "الوقت والصبر والعمل الجيد هي الوصفة لاستعادة فينيسيوس جونيور"، نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أبرز ملامح الخطة التي سيتبعها نادي ريال مدريد مع إصابة لاعبه البرازيلي، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

وأجبرت إصابة في الفخذ فينيسيوس على الخروج من الملعب خلال خسارة البرازيل 2-1 أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم، الخميس الماضي، وعاد اللاعب البالغ عمره 23 عامًا لناديه للخضوع للمزيد من الفحوصات.

وقال ريال مدريد في بيان: "تم تشخيص حالته بتمزق عضلي في وتر ساقه اليسرى".

وفقًا للتقارير فإن الإصابة قد تبعد فينيسيوس عن ريال مدريد لمدة 10 أسابيع أي قد يعود في شهر فبراير المقبل من العام الجديد.