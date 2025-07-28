بجانب رونالدو.. جواو فيليكس يشارك في تدريبات النصر السعودي (فيديو)

رغم عدم الإعلان رسميًا عن انضمامه للفريق حتى الآن، بدأ البرتغالي جواو فيليكس، نجم تشيلسي، تدريباته مع الفريق الأول للنصر السعودي، حيث ظهر اليوم الاثنين وهو يخوض تمرينات لياقية بجانب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

ولم يدخل رونالدو في التدريبات الجماعية مع باقي اللاعبين حتى الآن، بسبب وصوله إلى المعسكر متأخرًا عن زملائه، لحصوله على فترة راحة أطول بسبب مشاركته مع منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

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ووصل فيليكس، أمس الأحد، إلى معسكر النصر من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، ثم سيوقع على عقود انضمامه للفريق، ولكن رغم ظهوره في التدريبات، لم تعلن الحسابات الرسمية لناديي النصر أو تشيلسي عن تفاصيل الصفقة.

وكان النصر قد نجح في حسم الصفقة بعد مفاوضات مطولة، حيث بلغت القيمة المبدئية لانتقال فيليكس نحو 30 مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.

ووفقًا للتقارير، تتضمن الصفقة بندًا يتيح لنادي تشيلسي الحصول على نسبة من أي عملية بيع مستقبلية؛ ما قد يرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 50 مليون يورو.

وعاد فيليكس إلى صفوف تشيلسي من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نهاية فترة إعارته مع ميلان، وشارك اللاعب مع الفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

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وتمكّن من تحقيق لقب السوبر الإيطالي مع ميلان في يناير الماضي.

وشارك جواو مع ميلان الموسم المنصرم في 20 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، دون أن ينجح في صناعة أي هدف.