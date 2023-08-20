طرابزون يكشف تفاصيل إصابة تريزيغيه بعد خروجه على نقالة

أصدر نادي طرابزون سبور، بيانًا رسميًّا كشف خلاله تفاصيل إصابة الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه"، التي تعرض لها خلال مواجهة غلطة سراي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي.

وسقط تريزيغيه مصابًا بعد تدخل عنيف في البطن في الدقيقة 51 مع ساشا بوي لاعب غلطة سراي.

وخرج اللاعب المصري محمولًا على "نقالة" وحل تونيو تيكليتش بدلًا منه في الدقيقة 53.