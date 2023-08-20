طرابزون يكشف تفاصيل إصابة تريزيغيه بعد خروجه على نقالة
أصدر نادي طرابزون سبور، بيانًا رسميًّا كشف خلاله تفاصيل إصابة الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه"، التي تعرض لها خلال مواجهة غلطة سراي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي.
وسقط تريزيغيه مصابًا بعد تدخل عنيف في البطن في الدقيقة 51 مع ساشا بوي لاعب غلطة سراي.
وخرج اللاعب المصري محمولًا على "نقالة" وحل تونيو تيكليتش بدلًا منه في الدقيقة 53.
وقال طرابزون في بيانه، اليوم الأحد: "تريزيغيه خضع للفحص والأشعة في أحد المستشفيات عقب إصابته في مباراة غلطة سراي".
وأضاف البيان: "أثبتت الفحوصات إصابة تريزيغيه بكسر في الضلع بمنطقة الصدر بالجهة اليسرى.. وبدأ اللاعب العلاج".
ولم يكشف النادي التركي عن مدة غياب اللاعب عن الملاعب.
وانتهت المباراة بفوز غلطة سراي بهدفين دون رد سجلهما ماورو إيكاردي في الدقيقتين 23 و92.
ويخوض تريزيغيه ثاني مواسمه مع طرابزون سبور، بعد انتقاله من أستون فيلا الإنجليزي.
ويعد طرابزون ثالث فريق تركي يلعب له النجم المصري بعد قاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير.