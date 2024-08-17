وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، إشارة غامضة بعدما استقبل فريقه هدفًا ثالثًا من منافسه الهلال في مباراة الفريقين مساء اليوم السبت بالدور النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي.

وتقدم رونالدو بهدف لصالح النصر في الدقيقة 44 عن طريق كرة عرضية حولها في مرمى المغربي ياسين بونو.

واستقبل النصر 4 أهداف في الشوط الثاني من عمر اللقاء بعدما سجل الصربي سيرجي سافيتش هدف التعادل في الدقيقة 55.

وأحرز ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 63 من عمر اللقاء وهو ما فجر غضب رونالدو الذي ظهرت عليه علامات الحزن.

واستقبل النصر هدفًا ثالثًا عن طريق ميتروفيتش في الدقيقة 69 من عمر اللقاء في ظل تراجع كبير من جانب الفريق النصراوي.

ووجه رونالدو إشارة غامضة كأنه يقول "انتهت" وهو ما يفيد باستسلامه للخسارة، ولكن البعض فسرها بأنها قد تكون إشارة إلى أمور أخرى تخص مستقبل النجم البرتغالي مع النصر.

وسجل الهلال هدفًا رابعًا عن طريق البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وكان رونالدو قد أنهى عقدة هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو بعدما سجل لأول مرة في شباكه منذ انضمام الأخير للهلال.

وانفجرت ثورة رونالدو بعد تأخر فريقه وأشار إلى أن دفاع النصر كان نائمًا بعد استقبال أهداف الهلال.