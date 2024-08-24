يدخل سعود عبد الحميد مرحلة حاسمة من مسيرته الرياضية مع قرب خروجه للاحتراف في صفوف روما الإيطالي خلال الساعات المقبلة.

سيكون ذلك الاحتراف فيه الكثير من العبء على النجم السعودي، إذ سيكون عليه مواجهة بعض التحديات الصعبة، نستعرض أبرزها في التقرير الآتي.

اللغة

سيخوض سعود عبد الحميد مبارياته مع روما في قلب العاصمة الإيطالية مع فريق يضم أكثر من 15 جنسية ولن يكون التعامل مع كل هؤلاء سلسًا.

سيكون عامل اللغة حاجزًا كبيرًا، وعلى سعود عبد الحميد أن يتجاوزه في الملاعب الإيطالية، بعيدًا حتى عن لغة البلاد، سيكون عليه أن يجد طريقة للتعامل مع المتحدثين بالأوكرانية والإسبانية والبولندية والفرنسية والهولندية والتركية والسويدية في صفوف الفريق، وبالأخص لغات هؤلاء الذين يلعبون في خط الدفاع وحارس المرمى.

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اللعب في دوري دفاعي

اعتاد سعود عبد الحميد أن يلعب مع فريق هجومي مثل الهلال، ولكنه لم يعتد أن يُفرض عليه رقابة دفاعية كبيرة بالشكل المعتاد في الدوري الإيطالي.

كان اللعب ضد النصر والأهلي والاتحاد وغيرهم من فرق الدوري السعودي سلسًا ويمنح عبد الحميد الفرص الكافية للصعود والصناعة أو التسجيل.

لكن في الدوري الإيطالي لن تكون مواجهات ميلان وإنتر ويوفنتوس وغيرهم من الفرق بالسلاسة نفسها، وسيجد سعود عقبات عديدة فنيًا تقف أمام تألقه.

الطقس

يصل متوسط درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية في الأيام الجارية إلى 44 و45 درجة، وخلال أيام مع إتمام انتقال سعود عبد الحميد إلى روما سيكون متوسط درجات الحرارة في إيطاليا بين الـ20 والـ26 درجة في شهر سبتمبر.

تقل تلك الدرجات بشكل واضح خلال أسابيع قليلة، بالتحديد مع حلول الثلاثة أشهر الأخيرة من العام، أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وتصل إلى 13 درجة صباحًا مقابل أربع درجات فقط مساءً مع على الأقل، 14 يومًا شهريًا من هطول الأمطار، وكل تلك الأجواء لن تكون جديدة على سعود فلقد لعب فيها مباريات، ولكن استمرارها سيكون غريبًا، وعليه أن يعتادها.

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ضغط الجماهير

يعد غضب وجنون الجماهير من السمات المشتركة بين عشاق كرة القدم حول العالم، ولكن تلك الصفات تتضاعف عندما نتحدث عن هؤلاء الذين يأتون من إيطاليا.

إذ تعد جماهير روما تحديدًا من أكثر عشاق كرة القدم غضبًا على مدار عقود، إذ لم يتركوا أحد عناصر اللعبة إلا وهاجموه، من ملاك لمدربين لنجوم الفريق، حتى إنهم هاجموا حافلة النادي في إحدى المرات في العام 2013.

سيتعرض سعود عبد الحميد لهذا النوع من الضغوط بكل تأكيد وسيكون عليه أن يواجهها بشكل جيد يسمح له بالتقدم والاستمرار في التحسن في مسيرته بالخارج.

العنصرية

لا تزال العنصرية تطال الكثير من نجوم كرة القدم حول العالم، ولكن عدد تلك الحوادث في الوقت الذي ينخفض فيه في إنجلترا مثلًا، يزداد في إيطاليا بشكل واضح.

قائمة النجوم الذين تعرضوا لحوادث عنصرية في إيطاليا تطول ولا يمكن حصرها، ومن بينهم ماريو بالوتيلي وروميلو لوكاكو.

بعض تلك الحوادث تصدر من اللاعبين، إذ تم اتهام أتشيربي بالعنصرية بسبب تصريحات تخص خوان جيسوس لاعب نابولي.