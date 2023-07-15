بعد توقفه بسبب حادث.. استئناف المرحلة الـ14 من سباق فرنسا للدراجات
كشفت تقارير إعلامية عن استكمال المرحلة الـ14 من سباق فرنسا للدراجات إثر توقف لمدة 25 دقيقة، بعد سقوط العديد من المتسابقين في حادث تصادم كبير في الجزء الخلفي بمجموعة المقدمة.
ووقع الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "رويترز"، اليوم السبت، في منحدر زلق مع تبقي 146 كيلومترا، واضطر أنطونيو بيدريرو متسابق موفيستار إلى ترك السباق بعد حمله على محفة.
كما انسحب الجنوب أفريقي لويس مينتيس صاحب المركز الـ13 في الترتيب العام.
وقال طبيب السباق جيل مرسييه: "أصيب العديد من المتسابقين بكدمات، ويمكننا توقع انسحاب المزيد".
وكان الكولومبي إستيبان تشابيس من بين المنسحبين قبل 134 كيلومترا من النهاية في مورزين.
ولم يتضرر من الحادث أي من متصدري الترتيب العام للسباق.
كما تعرض الفرنسي رومان بارديه لحادث على سرعة 60 كيلومترا في الساعة، ليقرر الانسحاب من السباق.
فيما اصطدم جيمس شو مع بارديه وخرج المتسابق البريطاني على محفة.