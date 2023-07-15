بعد توقفه بسبب حادث.. استئناف المرحلة الـ14 من سباق فرنسا للدراجات

كشفت تقارير إعلامية عن استكمال المرحلة الـ14 من سباق فرنسا للدراجات إثر توقف لمدة 25 دقيقة، بعد سقوط العديد من المتسابقين في حادث تصادم كبير في الجزء الخلفي بمجموعة المقدمة.

ووقع الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "رويترز"، اليوم السبت، في منحدر زلق مع تبقي 146 كيلومترا، واضطر أنطونيو بيدريرو متسابق موفيستار إلى ترك السباق بعد حمله على محفة.