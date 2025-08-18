هوس رونالدو يجتاح هونغ كونغ.. طفل يتسلق أبواب المدرجات لمراقبة أسطورته (فيديو)

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أحاديث جماهير ومتابعي كرة القدم في هونغ كونغ مع اختلاف أعمارهم في ظل زيارة تاريخية من أسطورة الساحرة المستديرة إلى بلادهم.

ويخوض النصر بقيادة نجمه رونالدو مواجهة مرتقبة غداً الثلاثاء ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقام حالياً في هونغ كونغ.

ونال رونالدو استقبالاً جماهيرياً حافلاً بعد وصوله إلى هونغ كونغ رفقة بعثة فريق النصر وسط ترحيب وحفاوة بالغة.

ووصل هوس المشجعين إلى تسلق أحد الأطفال أبواب المدرجات لمراقبة النجم البرتغالي أثناء أدائه المران.

وشوهد طفل من هونغ كونغ يرتدي قميص النصر رقم 7 للأسطورة كريستيانو رونالدو وهو يتسلق باب المدرج من أجل الاستمتاع برؤية القائد البرتغالي وهو يخوض المران.

ويحلم رونالدو صاحب الـ 40 عاماً بحصد أول بطولة محلية مع النصر بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

وانضم النجم البرتغالي القدير إلى النصر في شهر يناير 2023 عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يحقق رونالدو سوى لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال في صيف 2023.

وجدد رونالدو عقده مؤخراً لموسمين حتى صيف 2027 ليواصل رحلته بالقميص الأصفر.