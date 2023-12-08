بعد فترة تحول وغيابات.. كلوب سعيد بما حققه ليفربول في الدوري الإنجليزي

وشهدت تشكيلة ليفربول تغييرات كبيرة بعد نهاية الموسم الماضي بينما غادر خمسة من لاعبي الوسط الفريق كما زادت الإصابات الوضع سوءا، لكن فريق كلوب صمد في وجه العاصفة وحاليا يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر.

ورغم أن النادي تلقى ضربة أخرى تتمثل في غياب جويل ماتيب بسبب الإصابة ربما حتى نهاية الموسم قال كلوب، إن بعض الفرق الأخرى ربما تواجه نفس الوضع مع تزايد عدد المباريات خلال هذه الفترة وهي الأكثر ازدحاما في الموسم.

وقال كلوب للصحفيين، اليوم الجمعة: "أردت وضع أساس خلال فترة الاستعداد للموسم. وبعد ذلك لكي تصبح فريقا فعليا عليك تجاوز الصعاب. واجهنا نحن ذلك من خلال بطاقات حمراء والتأخر في النتيجة في المباريات ونجحنا في التغلب على هذا".

وأضاف: "أنا سعيد فعلا بما حدث من تطور حتى هذه النقطة. أضطررنا لاستبدال بعض أقوى الشخصيات في كرة القدم العالمية. المجموعة القيادية الجديدة لدينا كلها تملك الخبرة. هم لاعبون من الطراز العالمي. وهذا يساعد".

وتابع: "جميع الفرق ربما تكون على بعد إصابتين من مواجهة مشكلة فعلية. نحن في خضم مرحلة خادعة في ظل الكثير من المباريات والكثير من الفرص".