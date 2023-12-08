بعد فترة تحول وغيابات.. كلوب سعيد بما حققه ليفربول في الدوري الإنجليزي
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إنه سعيد بما حققه فريقه من تقدم خلال فترة تحول يمر بها في الموسم الحالي تعاقد خلالها النادي مع عدد من اللاعبين الجدد بينما يحتل المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أول 15 جولة.
وشهدت تشكيلة ليفربول تغييرات كبيرة بعد نهاية الموسم الماضي بينما غادر خمسة من لاعبي الوسط الفريق كما زادت الإصابات الوضع سوءا، لكن فريق كلوب صمد في وجه العاصفة وحاليا يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر.
ورغم أن النادي تلقى ضربة أخرى تتمثل في غياب جويل ماتيب بسبب الإصابة ربما حتى نهاية الموسم قال كلوب، إن بعض الفرق الأخرى ربما تواجه نفس الوضع مع تزايد عدد المباريات خلال هذه الفترة وهي الأكثر ازدحاما في الموسم.
وقال كلوب للصحفيين، اليوم الجمعة: "أردت وضع أساس خلال فترة الاستعداد للموسم. وبعد ذلك لكي تصبح فريقا فعليا عليك تجاوز الصعاب. واجهنا نحن ذلك من خلال بطاقات حمراء والتأخر في النتيجة في المباريات ونجحنا في التغلب على هذا".
وأضاف: "أنا سعيد فعلا بما حدث من تطور حتى هذه النقطة. أضطررنا لاستبدال بعض أقوى الشخصيات في كرة القدم العالمية. المجموعة القيادية الجديدة لدينا كلها تملك الخبرة. هم لاعبون من الطراز العالمي. وهذا يساعد".
وتابع: "جميع الفرق ربما تكون على بعد إصابتين من مواجهة مشكلة فعلية. نحن في خضم مرحلة خادعة في ظل الكثير من المباريات والكثير من الفرص".
وبسبب موعد المباراة المبكر في مواجهة كريستال بالاس، غدا السبت، يحصل ليفربول على فرصة للصعود لصدارة الترتيب، لكنه سيخوض المواجهة بدون لاعب الوسط المصاب أليكسيس ماك أليستير، بينما لم تتأكد بعد مشاركة حارس المرمى أليسون.
وقال كلوب، إنه كان من الممكن أن يجمع فريقه حصيلة أكبر من النقاط في هذه المرحلة لكنه أوضح أن السباق على اللقب قوي في ظل وجود العديد من المنافسين.
وأضاف المدرب الألماني، "الوضع غير عادي قليلا لأن مانشستر سيتي ليس في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط عن فريق المركز الثاني. آرسنال يحقق نتائج هائلة. نحن غير سيئين كثيرا وأستون فيلا قوي للغاية.. كان من الممكن لنا أو من المفترض أن نحصل على بضع نقاط إضافية لكننا لم نفعل. نحن حيث نحن ولا بأس في ذلك".
وأشاد كلوب أيضا بمدرب كريستال بالاس روي هودجسون الذي سبق له تولي تدريب ليفربول قبل أكثر من عشرة أعوام بينما لا يزال في صحة جيدة بعمر 76 عاما.
وقال عنه كلوب: "إنه شخص مميز ورجل لطيف فعلا. عندما أقابله أسأله ما الذي تفعله هنا حتى الآن.
واختتم: "لكنه يبدو سعيدا ويستمتع بعمله. أحترمه إلى أقصى درجة وكان مصدر إلهام لي. لكنه لن يلهمني للاستمرار في العمل في الوظيفة لهذه المدة الطويلة مثله. بصراحة لا أعرف كيف يقوم بهذا".