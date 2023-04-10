إندريك يطلب من معلق إعادة وصفه لهدف رونالدو في يوفنتوس (فيديو)
نشرت قناة "تي إن تي" البرازيلية مقطعا من احتفالات نادي بالميراس البرازيلي بلقب بطولة باوليستا استضافت خلاله إندريك مهاجم الفريق الذي وقع عقدا للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
وحقق بالميراس بقيادة إندريك لقب باوليستا بعد الفوز على أجوا سانتا في المباراة النهائية.
وأثناء استضافته على الهواء، طلب إندريك من معلق القناة أندريه هينينغ أن يعيد تعليقه على هدف الأسطورة كريستيانو رونالدو أمام يوفنتوس عندما علق عليه مباشرة وقتها.
واستجاب المعلق لطلب إندريك على الفور وقام بإعادة تعليقه على الهدف وسط ضحك الأستوديو الذي كان متواجدًا في الملعب.
ويعتبر إندريك، كريستيانو رونالدو هو أيقونته وقدوته في عالم كرة القدم بحسب تصريحات سابقة له، كما أنه دائما ما يقلد احتفالاته بعد تسجيل الأهداف.
وسينتقل إندريك من بالميراس إلى ريال مدريد في عام 2024 حينما يبلغ سن الرشد حيث ما زال في السادسة عشر من عمره حاليا.
وحقق إندريك أمس لقبه الثالث مع بالميراس على الرغم من سنه الصغير.
ويعتبر هدف كريستيانو رونالدو في يوفنتوس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أحد أيقونات البطولة منذ انطلاقها حينما حول كرة عرضة إلى شباك بوفون بضربة مقصيّة مذهلة.