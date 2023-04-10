إندريك يطلب من معلق إعادة وصفه لهدف رونالدو في يوفنتوس (فيديو)

واستجاب المعلق لطلب إندريك على الفور وقام بإعادة تعليقه على الهدف وسط ضحك الأستوديو الذي كان متواجدًا في الملعب.

ويعتبر إندريك، كريستيانو رونالدو هو أيقونته وقدوته في عالم كرة القدم بحسب تصريحات سابقة له، كما أنه دائما ما يقلد احتفالاته بعد تسجيل الأهداف.