بعد ضربته لـ"يويفا".. هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بسبب "بيليه فلسطين"

شن عدد من لاعبي كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، هجوما كبيرا على محمد صلاح النجم المصري بفريق ليفربول الإنجليزي، لرثائه لاعب كرة قدم فلسطيني شهير، قتل وهو ينتظر المساعدات في غزة.

وألمح صلاح إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن هذه الجريمة، وفق إشارة عدة وسائل إعلام عبرية.

وكان صلاح قد أشار إلى سليمان العبيد، الذي أراد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تكريمه، حيث يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ كرة القدم الفلسطينية، ويلقبونه ببيليه الفلسطيني.

وخصص الاتحاد الأوروبي منشورًا لذكراه يوم الجمعة، جاء فيه: "نودع سليمان العبيد، الشهيد الفلسطيني، فهو موهبة منحت أملاً هائلاً للعديد من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

ولم يتطرق منشور "اليويفا" إلى ملابسات مقتله، مما دفع محمد صلاح إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمزيد من التفاصيل، متسائلا: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف وأين ولماذا مات؟".

وسرعان ما أثار رد المهاجم المصري العالمي، الذي انتقد نقص المعلومات في المنشور وطالب بالإشارة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة، ضجة واستقطب آلاف التعليقات.

وبحسب رصد "واللا"، كانت هناك ردود إسرائيلية كثيرة، ونشروا صورة لليؤور أسولين، المستوطن لاعب كرة القدم السابق الذي قُتل في حفل نوفا بمستوطنات الغلاف في 7 أكتوبر، مع السؤال التالي: "هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا مات؟".

في المقابل، أعجب عدد كبير من لاعبي كرة القدم الكبار بتغريدة صلاح، بمن فيهم ترينت ألكسندر-أرنولد، وهارفي إليوت، وإبراهيما كوناتي، ومدافع ريال مدريد المسلم أنطونيو روديغر.

وتهكم اللاعب الإسرائيلي السابق ماور ماليكسون على سؤال صلاح بقوله: "لقد مشى وحيدًا" (على غرار أغنية ليفربول الشهيرة).

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد اللاعب سليمان العبيد، الأربعاء الماضي؛ في غارة جوية شنتها قوات الجيش الإسرائيلي "أثناء انتظاره مع آخرين مساعدات إنسانية جنوب قطاع غزة". ولم يرد الجيش على هذه الاتهامات.

وخلال مسيرته الكروية الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ليصبح في نظر الكثيرين أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ فلسطين. وقتلته إسرائيل وعمره 41 عامًا، وترك خلفه خمسة أبناء.