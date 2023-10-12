تغريم الزمالك مليونًا و900 ألف يورو لصالح خالد بوطيب.. والنادي الأبيض يستأنف

وتلقى نادي الزمالك في وقت سابق، خطابًا من المحكمة الرياضية، يوم 28 أغسطس الماضي، يطالب فيه الزمالك بدفع 25 ألف فرانك، قبل منتصف سبتمبر الماضي، لاعتماد استئناف الزمالك في القضية.

بوطيب تعاقد مع الزمالك، في يناير من العام 2019، لمدة 3 مواسم ونصف، مقابل مليون و500 ألف يورو، قادمًا من فريق مالاتيا سبور التركي.

يذكر أن نادي الزمالك مفروضة عليه عقوبة بالحرمان من قيد لاعبين جدد بسبب وجود مستحقات مالية على النادي لللاعب خالد بوظيب، واللاعب السابق أشيمبونغ، وأخيرًا نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي.