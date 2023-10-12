تغريم الزمالك مليونًا و900 ألف يورو لصالح خالد بوطيب.. والنادي الأبيض يستأنف
تلقى نادي الزمالك المصري إخطارًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم النادي الأبيض مليونًا و900 ألف يورو لصالح المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.
وقالت مصادر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن المحكمة قررت تخفيض الحكم من 3 ملايين يورو إلى مليون و900 ألف يورو، يدفعها النادي الأبيض لصالح بوطيب.
اللاعب المغربي طالب في دعواه الحصول من الزمالك 3 ملايين يورو، وهي كامل قيمة عقده مع النادي، وذلك بداعي فسخ النادي التعاقد معه من طرف واحد.
ولكن المحكمة قررت تخفيض المبلغ إلى مليون و900 ألف يورو.
ووفقًا لذات المصدر تستعد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني، لتقديم استئناف على قرار المحكمة الرياضية الدولية أمام المحكمة الرياضية الدولية.
وتلقى نادي الزمالك في وقت سابق، خطابًا من المحكمة الرياضية، يوم 28 أغسطس الماضي، يطالب فيه الزمالك بدفع 25 ألف فرانك، قبل منتصف سبتمبر الماضي، لاعتماد استئناف الزمالك في القضية.
بوطيب تعاقد مع الزمالك، في يناير من العام 2019، لمدة 3 مواسم ونصف، مقابل مليون و500 ألف يورو، قادمًا من فريق مالاتيا سبور التركي.
يذكر أن نادي الزمالك مفروضة عليه عقوبة بالحرمان من قيد لاعبين جدد بسبب وجود مستحقات مالية على النادي لللاعب خالد بوظيب، واللاعب السابق أشيمبونغ، وأخيرًا نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي.