وليد الركراكي يرفع راية التحدي قبيل مباراة المغرب وإسبانيا

علق وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على مواجهة إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام غدًا الثلاثاء.

وقال الركراكي إن "لدينا أسلحتنا ولن أكشفها، لعبنا ضد كرواتيا وبلجيكا وأظهرنا قدراتنا، منتخب اليابان فاز على إسبانيا بنسبة استحواذ بلغت 17%، علينا أن نسأل الفيفا إذا كانت هناك جائزة للاستحواذ، لأن الجميع بعد المباريات يتحدث عن الاستحواذ".