رسميًا: لويس سواريز يجاور ميسي في إنتر ميامي
أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الجمعة، تعاقده مع النجم الأوروجواياني لويس سواريز، في صفقة مجانية، بعد أن أنهى عقده مع ناديه السابق غريميو البرازيلي.
وقال النادي الأمريكي في بيان رسمي إنه حصل على توقيع سواريز بعقد يمتد حتى موسم 2024/2025، ليجاور زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.
وأضاف: "سينضم المهاجم الأوروغواياني الشهير إلى الفريق قبل موسم 2024 من الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد حصوله على لقب أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري البرازيلي بفضل أهدافه الـ26 وصناعته 17 هدفا خلال 53 مباراة".
وتابع: "يسعدنا أن نرحب بالمهاجم العالمي لويس سواريز في نادينا.. لويس مهاجم شرس يجسد دافعه للفوز ما نريده من لاعبينا. لقد وعدنا جماهيرنا بأننا سنضم أفضل اللاعبين في العالم لبناء فريق يمكنه المنافسة على أعلى المستويات في الأمريكتين".
وقال المالك المشارك ديفيد بيكهام: "لقد انضم إلى فريق يلهم الجيل القادم ونحن نتطلع إلى رؤيته ينزل إلى الملعب مع زملائه السابقين واللاعبين الشباب من أكاديميتنا".
وسينضم سواريز لزملائه السابقين في برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
كما قال سواريز عقب التوقيع: "أنا سعيد للغاية ومتحمس لمواجهة هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. لا أستطيع الانتظار للبدء، وأنا على استعداد للعمل لتحقيق حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم".
وأضاف: "أنا متفائل بشأن ما يمكننا تحقيقه مع طموحنا المشترك.. سأبذل قصارى جهدي لإسعاد هؤلاء المشجعين العظماء الذين سمعت عنهم الكثير".
واختتم: "أنا أيضًا متشوق للقاء زملائي والمدربين".