رسميًا: لويس سواريز يجاور ميسي في إنتر ميامي

وقال النادي الأمريكي في بيان رسمي إنه حصل على توقيع سواريز بعقد يمتد حتى موسم 2024/2025، ليجاور زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.

وأضاف: "سينضم المهاجم الأوروغواياني الشهير إلى الفريق قبل موسم 2024 من الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد حصوله على لقب أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري البرازيلي بفضل أهدافه الـ26 وصناعته 17 هدفا خلال 53 مباراة".

وتابع: "يسعدنا أن نرحب بالمهاجم العالمي لويس سواريز في نادينا.. لويس مهاجم شرس يجسد دافعه للفوز ما نريده من لاعبينا. لقد وعدنا جماهيرنا بأننا سنضم أفضل اللاعبين في العالم لبناء فريق يمكنه المنافسة على أعلى المستويات في الأمريكتين".