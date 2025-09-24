موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري

تشهد منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري لكرة القدم مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ويحتل الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة بعد أن تعادل مع ضيفه الجونة بهدف لكل منهما في الجولة الثامنة مساء الثلاثاء بإستاد القاهرة.

وتقدم الزمالك بهدف سجله الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 27 بينما تعادل محمد عماد للجونة في الدقيقة 86.

وفي المقابل، واصل الأهلي صحوته وحقق الفوز على مضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين بإستاد الكلية الحربية في وقت سابق الثلاثاء بالجولة ذاتها.

وسجل أهداف الأهلي اللاعب السلوفيني نيتس جراديشار ومحمود حسن "تريزيغيه" من ضربة جزاء وياسر إبراهيم بينما أحرز لحرس الحدود محمد حمدي زكي وطاهر محمد طاهر بالخطأ في مرماه.

وارتفع رصيد الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس إلى 12 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل 29 سبتمبر 2025 بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون سبورت1.