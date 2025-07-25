ليون الفرنسي يضمّ رسميا نجل أسطورة برشلونة

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي اليوم الجمعة رسميا انضمام المدافع الهولندي روبن كلويفرت لصفوف الفريق بعقد يمتد على 5 سنوات.

ووقّع المدافع الهولندي عقدا يستمر حتى 30 يونيو 2030، مقابل مبلغ 3.78 مليون يورو، وفق ما أعلنه أولمبيك ليون على موقعه الرسمي على الأنترنت، وتابع أنه "يمكن إضافة ما يصل إلى 650 ألف يورو كمكافآت، بجانب فائدة بنسبة 15% على أي مكاسب محتملة من الصفقة".

ويعد روبن كلويفرت، الذي يلعب في مركز المدافع المحوري، أحد الأبناء الثلاثة لأسطورة نادي برشلونة ومنتخب هولندا، باتريك كلويفرت، والذين يحترفون ثلاثتهم كرة القدم، وهم إلى جانب روبن، كل من جاستن لاعب بورنموث الإنجليزي، وشان، لاعب فريق الشباب في برشلونة.

وبدأ روبن كلويفرت، الذي تدرب في أياكس أمستردام، مسيرته الاحترافية في هولندا قبل الانضمام إلى نادي كاسا بيا البرتغالي في لشبونة في صيف عام 2024.

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وقدم أولمبيك ليون، الذي حقق انتصارا قانونيا تاريخيا على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الدوري بضمان استمراره في الدرجة الأولى، لاعبه الجديد قائلا إنه سيكون نجما هولنديا جديدا في النادي.

وأضاف: "باعتباره لاعبًا أساسيًا في الدوري البرتغالي الأول، فقد أثبت روبن كلويفرت نفسه بسرعة من خلال تألقه فنيا وبدنيا، فضلا عن سرعته وصلابته في المواجهات الثنائية".

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وأضاف: "سيصبح روبن كلويفرت، البالغ من العمر 24 عاماً، في أول مباراة رسمية له، اللاعب الهولندي الرابع في تاريخ أولمبيك ليون بعد ميشيل فالكي، وكيني تيتي، وممفيس ديباي".

وكان ليون مهددا بالهبوط للدرجة الثانية في موسم 2025 ـ 2026 بسبب تراكم ديونه واقترابه من حافة الإفلاس، إذ أعلنت هيئة الرقابة المالية والإدارية في فرنسا عن قرار هبوط النادي قبل أن يكسب نزاعه مع الهيئة ومع اتحاد الكرة الفرنسي ويضمن اللعب الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

وبجانب ضمان المشاركة في "الليغ 1" للموسم المقبل، سيكون ليون أحد الأندية الفرنسية المشاركة في الدوري الأوروبي.