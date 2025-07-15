ليفربول يبدأ خطواته الأولى لخطف نجم نيوكاسل

كشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ نادي ليفربول الخطوات الأولى من أجل بدء المفاوضات لضم ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

كان ليفربول قد أتم العديد من الصفقات في نافذة الانتقالات الصيفية، بعدما نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول للمدرب الهولندي آرني سلوت.

وتعاقد ليفربول مع كل من جيريمي فريمبونغ، وفلوريان فيرتز، وأرمين بيتشي، وكيركيز وفريدي وودمان.

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ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي ساشا تافلوري، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "الأمور تغيّرت لدى مالكي نيوكاسل بشأن ألكسندر إيزاك، فبعد أن كان غير قابل للبيع في يونيو، فتح النادي الآن الباب أمام إمكانية رحيله بعد إحراز تقدم في صفقة هوغو إيكيتيكي خلال الساعات الأخيرة".

وأوضح أن السعر المطلوب لأي ناد يريد شراء عقد اللاعب سيكون 120 مليون جنيه إسترليني.

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من جانبه، قال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر قناته على منصة "يوتيوب"، إن "نيوكاسل قدم عرضًا رسميًا إلى آينتراخت فرانكفورت بقيمة تتجاوز 70 مليون يورو، للتعاقد مع هوغو إيكيتيكي".

وأوضح رومانو أن ليفربول بدوره تواصل مع نيوكاسل لمعرفة مدى إمكانية حسم صفقة ألكسندر إيزاك بنجاح.

وأفاد بأنه في حال تمسك نيوكاسل بخدمات إيزاك ورفض رحيله رغم إغراءات ليفربول، فإن الأخير سيتجه نحو هوغو إيكيتيكي لاعب آينتراخت فرانكفورت.

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في حين ذكرت شبكة "ذا أتلتيك" أن إدارة ليفربول مستعدة لتحطيم الرقم القياسي للصفقات الخاصة بها، للمرة الثانية هذا الصيف، من أجل ضم إيزاك.

وأشارت إلى أن صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول قد تُكلف خزائن النادي 120 مليون جنيه إسترليني، ويُقال إن ليفربول أبلغ نيوكاسل بأنهم على استعداد لدفع هذا المبلغ إذا غيروا موقفهم بشأن بيع اللاعب.

وانضم فلوريان فيرتز إلى ليفربول هذا الصيف، قادمًا من باير ليفركوزن، مقابل صفقة قياسية بلغت 116 مليون جنيه إسترليني.